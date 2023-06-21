Названы самые сейсмически опасные районы Крыма

Оползни чаще всего активизируются из-за обильного количества осадков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Южный берег, а также районы западного и восточного побережья Крыма находятся в зоне повышенной сейсмической опасности. Об этом сообщили в пресс-службе КФУ имени Вернадского.

– Оползни в Крыму наиболее часто активизируются из-за обильного количества осадков. В прибрежной зоне они могут возникать из-за абразионного воздействия воды, – рассказал заведующий кафедрой геотехники и конструктивных элементов зданий Академии строительств и архитектуры Игорь Дьяков.

Ученый отметил, что на Южном берегу Крыма случаются абразионные и эрозионные оползни, а также смешанные их типы.

Заведующий кафедрой подчеркнул, что при строительстве в сейсмически опасной зоне предусматриваются мероприятия по защите зданий от этих воздействий. В Крыму невозможно спроектировать и построить здание на сейсмоопасной территории без соблюдения норм антисейсмических мероприятий. Дело в том, что проект не пройдет экспертизу, и разрешение на строительство никто не даст.

– Например, в зданиях со стеновой конструктивной системой предусмотрены антисейсмические пояса, армирование кладки, обрамление проемов, – пояснил Дьяков.

Ученый уточнил, что эти технические мероприятия не видны внешне.

Эксперт отметил, что Крым находится в сейсмоопасной зоне, которая также проходит и через Кавказ. По его словам, сейчас пока нет достоверной системы оповещений, предупреждающей о возникновении землетрясений или оползней.