Около 15% крымчан живут за чертой бедности: в чем причина падения уровня доходов

Крым занял 74 место в рейтинге российских регионов по уровню доходов населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крым оказался ближе к концу рейтинга российских регионов по уровню доходов населения. Из 85 субъектов полуостров занял 74 место. Таковы результаты ежегодного исследования РИА «Рейтинг», основанные на данных Росстата.

Отношение медиаданных доходов (меньше и больше которого получает 50% населения) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Крыму, по данным рейтинга, равно 1,28. Это значит, что средний житель региона на свою зарплату может купить всего 1,28 потребительской корзины.

Доля населения, которая живет за чертой бедности, в Крыму составляет 14,5%. То есть почти каждый пятнадцатый. При этом в 2022 году этот показатель сократился всего на 1,7 процентных пункта.

Экономист, доцент кафедры финансов и кредита Института экономики и финансов КФУ Виталий Дятел уверен, что причиной невысоких доходов жителей полуострова является сезонность заработка. На туризме Крым зарабатывает в основном летом, а значит, зимой доходы крымчан падают. Свою лепту внесло и некоторое падение спроса на отдых в связи с последними событиями.

- По статистке средняя годовая заработная плата в курортной сфере сопоставима с сельским хозяйством, то есть она довольно низкая, - отметил экономист.

Кроме того, доходы крымских аграриев упали из-за поставок сельхозпродукции из новых регионов. Избыток товара на рынке традиционно приводит к падению цен, соответственно, доходы населения, занятого в этой сфере, тоже будут низкими.

Еще одним фактором, влияющим на уровень доходов крымчан, является ограниченная логистика. Крымский производитель не может позволить себе платить работникам больше, поскольку из-за транспортных расходов себестоимость его товара существенно возрастает в сравнении с тем же Краснодарским краем.

- Мы по многим параметрам логистической точки зрения представляем собой движение в один конец. Мы не являемся транзитным регионом, когда издержки могут быть расписаны на несколько регионов. У нас издержки идут напрямую. Конечно, благодаря новым территориям мы, возможно, станем транзитным регионом, и ситуация может каким-то образом измениться, - отметил Дятел.

Для того, чтобы стать высокодоходным регионом и продавать свой продукт дорого, давая возможность деньгам оседать на полуострове и тем самым повышая уровень доходов жителей, Крым, по мнению специалиста, должен развивать инновационные технологии в той отрасли, которой отдан приоритет.

- Как только мы станем первыми и будем производить так называемую высокомаржинальную продукцию, тогда мы сможем говорить, что доходы у нас будут расти, - отметил Виталий Дятел.

КСТАТИ

Самый высокий уровень доходов, по данным рейтинга, - в Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах и в Москве. Там же и самые низкие показатели бедности. Что касается самых маленьких доходов населения в России, то они зафиксированы в Республике Ингушетия.

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