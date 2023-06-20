Столкнулись лоб в лоб и вылетели с дороги: один человек погиб и трое пострадали в страшном ДТП под Белогорском

Водитель Volkswagen выехал на «встречку». Фото: пресс-служба МВД Крыма

Утром 20 июня в Крыму произошла страшная авария. В Белогорском районе два автомобиля столкнулись лоб в лоб и вылетели с дороги. В результате ДТП погиб один человек, а еще трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе крымской полиции.

Все произошло возле села Балки в седьмом часу утра. Volkswagen столкнулся с «ВАЗ 2104». Помимо 22-летнего водителя в салоне немецкой иномарки в этот момент находилось еще два пассажира – 23-летний парень и 43-летний мужчина.

- Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны с. Балки в направлении города Белогорск, совершил выезд на полосу встречного движения, - подчеркнули в пресс-службе МВД Крыма.

В результате ДТП погиб водитель иномарки, а два его пассажира и 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ» пострадали.

Все произошло ранним утром 20 июня. Фото: пресс-служба МВД Крыма

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции Крыма выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 19 июня под Симферополем произошел другой шокирующий случай - во внедорожнике Land Cruiser взорвался газовый баллон. Выяснилось, что в машине находились чиновники из Запорожской области - помощник вице-премьера по экономическому развитию нового региона России и по совместительству кандидат в депутаты от «Единой России» Владимир Епифанов, а также его секретарь и охранник. Все трое получили сильные ожоги и теперь находятся в больнице.

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