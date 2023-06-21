Уроженец Нигерии работает депутатом в Крыму: «Я - русский, люблю борщ и помогаю участникам СВО»

Ханса Дуглас живет и работает в Крыму. Фото: личный архив

Ханса Дуглас «засветился» в информационном пространстве Крыма почти четыре года тому назад, когда в сентябре 2019 стал депутатом горсовета Армянска.

ДЕПУТАТСТВО – ТЯЖКИЙ ТРУД

Молодой врач, уроженец Нигерии успешно отучился в Краснодаре и с дипломом врача приехал в больницу Армянска.

Харизматичный медик - эндоскопист и травматолог, который очень трепетно относится к своим пациентам, делая все, чтобы им помочь, настолько пришелся по душе жителям Армянска, что они в сентябре 2019 избрали его депутатом горсовета.

- Скорее всего, больше не пойду в депутаты. Сложно совмещать работу, семью и общественные дела, - рассказал КП-Крым Ханса Дуглас. – Нужно стучать во все двери и потратить много сил, чтобы выполнить просьбы жителей моего избирательного округа. Одно только благоустройство дворов, где нужно навести порядок, установить детские площадки, забирает колоссальное количество времени. Как врач я отвечаю за здоровье и жизнь своих пациентов. И я очень хочу больше уделять внимания своей семье.

Врач очень любит свою супругу. Фото: личный архив

Депутат-врач живет на три города – работает в Армянске и Красноперекопске, а в Симферополе его ждут любимые жена и сын.

Хорошо, что супруга - тоже врач. Она прекрасно знает, что труд у медиков нелегкий, он отбирает львиную долю времени и энергии.

Ханса Дуглас оказывает медпомощь участникам СВО. Фото: личный архив

- Оказываем помощь пациентам с ушибами, вывихами, переломами, ранениями и различными травмами – лечим и мирное население, и участников специальной военной операции, - рассказал КП-Крым Ханса Дуглас.

«Я НЕ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК, ЧТОБЫ УБЕГАТЬ»

Уроженец Нигерии считает себя русским. Фото: личный архив

- У вас же два гражданства России и Нигерии, могли бы запросто уехать за границу, - вырвался не совсем корректный вопрос.

- Я – русский! Я горжусь Россией! Даже и мысли не было, чтобы убегать. Я не такой человек. Когда началась СВО, в Армянске было очень шумно, но я просто вышел на свое рабочее место, никаких других вариантов нет. Свой выбор я сделал, - весьма эмоционально ответил КП-Крым собеседник.

ПОЛЮБИЛ БОРЩ И ПЕЛЬМЕНИ

Когда же накатывает ностальгия по местам, где родился, Ханса Дуглас готовит себе любимое национальное блюдо – суп эгуси.

- Основа эгуси - тыквенные семечки, которые нужно обжарить, очистить, размельчить и сварить. Дополнительные ингредиенты – овощи, специи и мясо. Я, как и все мужчины люблю мясо, поэтому мне по душе и борщ, и плов, и пельмени. Эгуси, в отличии от пельменей, которые очень просто приготовить или можно купить в магазине, довольно сложное блюдо, поэтому готовлю редко.

А вот с карьерой модели у крымчанина не сложилось. В Краснодаре колоритный, мускулистый, статный (рост 190 сантиметров) студент медакадемии был нарасхват у рекламных агентств, которые продвигали разные бренды мужской одежды.

- До сих пор приглашают на показы и фотосессии, но у меня просто нет возможности принять эти предложение.

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