Движение поездов восстановили за два часа
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Крыму утром 21 июня 2023 года неизвестные повредили железнодорожные пути. Все произошло на перегоне Владиславовка - Айвазовская под Феодосией. Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Tg-канале, в связи со случившимся были отменены две электрички. К счастью, обошлось без пострадавших, а поврежденные пути быстро восстановили.
«Комсомолка» узнала, что произошло в Крыму после повреждения жд-путей 21 июня 2023 года.
О произошедшем стало известно в 8 часов утра 21 июня 2023 года. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на месте работали все профильные службы, а восстановить движение планировалось за пару часов.
Позже в пресс-службе Крымской железной дороги рассказали о причинах произошедшего.
- В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на перегоне Владиславовка - Айвазовская было повреждено железнодорожное полотно, - говорится в сообщении КЖД.
В результате инцидента было задержано два пригородных поезда сообщением Феодосия-Владиславовка. Все пассажиры были доставлены в пункты назначения автобусами.Движение поездов, как и планировалось, восстановили в течение двух часов.
- В 10.40 прошел первый поезд. Движение на перегоне восстановлено, - отметил советник главы Крыма Олег Крючков.
После восстановления железнодорожного полотна поезда по данному маршруту ходят без изменений согласно графику. Как сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги, изменений в расписании перевозок не будет.
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