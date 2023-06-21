На юге России установлено больше 1000 банкоматов РНКБ

Фото: Архив "КП"

В начале курортного сезона на юге России стало комфортнее снимать наличные деньги. Так, банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, установил больше 1000 банкоматов с замкнутым циклом оборота наличности по системе кэш-ресайклинг с расширенным функционалом. Эти аппараты могут выдавать наличные, сдавать выручку юридическим лицам, а также проводить платежи с использованием QR-кодов, принимать наличную валюту. Новые устройства появились в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.

Кроме того, клиенты могут проводить любые платежи как наличным, так и безналичным способом. Это может быть и оплата коммуналки, и пополнения счета мобильного телефона, или же оплата интернета, можно также совершать переводы на банковские карты. А еще в таких аппаратах можно купить билеты на междугородние автобусные рейсы в Крыму и Севастополе. С помощью сервиса в устройствах самообслуживания клиент может самостоятельно выбрать место отправления и прибытия, время, дату и посадочное место, и оплатить покупку картой РНКБ. При этом цена билета, купленного в банкоматах, не отличается от стоимости билета, приобретенного в кассе автостанции.

Во всех банкоматах можно выполнять операции с помощью бесконтактной карты или со смартфона. Как отмечают в РНКБ, за месяца на одном устройстве пользователи совершают больше 4 500 операций.

- Для РНКБ очень важны комфорт и экономия времени клиентов, которые могут пользоваться всеми банковскими продуктами и услугами в том числе и вне офисов,- говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Поэтому банк предоставляет своим клиентам возможность использования самых современных технологий, в том числе при работе с банкоматами.

СПРАВКА «КП»

Банки ВТБ, РНКБ и «Открытие» объединили банкоматные сети в феврале текущего года. Так, теперь клиенты трех этих банков могут использовать около 20 тысяч устройств по всей России. В банкоматах трех банков можно снимать вносить купюры на карту и снимать наличные без комиссии. По данным РНКБ, в первые три месяца после объединения совокупный оборот наличных в общей сети банкоматов вырос больше чем на 20%.

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