Чуда не произошло: спасенный севастопольцем детеныш косули погиб от травмы

Мужчина всячески пытался помочь животному. Фото: Владимир Черняк.

Настоящую спасательную операцию пришлось развернуть жителю Севастополя после прогулки в Крымских горах. Гуляя по Чатыр-Дагу, мужчина услышал жалобное попискивание. Приглядевшись, увидел в листве детеныша косули. Малыш был слаб и едва мог встать на ноги - одна из них была сильно травмирована.

Мамы-косули рядом не оказалось, и сердобольный севастополец, напоив малыша водой, недолго думая, повез животное к ветеринару. Спуск с горы занял несколько часов.

- Поступок мой не геройский… Слишком много внимания, - скромно признался КП-Крым Владимир Черняк.

У малыша был перелом ноги. Фото: Владимир Черняк.

Первую помощь малышу оказали в Алуштинском парке миниатюр. Там обработали рану и договорились с врачом из ветклиники Симферополя, где уже ждали животное. Но чуда не произошло…

- Ее готовили к операции, оказывали ей помощь. Но у нее был перелом, не совместимый с жизнью. Она не выжила, - рассказал КП-Крым директор Алуштинского парка Виктор Жиленко.

Детенышу косули было всего несколько дней от роду. Попадая в стрессовую ситуацию, эти копытные часто обречены на гибель, отметил ранее владелец белогорского парка «Тайган» Олег Зубков. На днях ему не удалось вывезти в Крым обессилевшего олененка из Херсонской области, мама которого подорвалась на плавающей мине.

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