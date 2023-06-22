Землетрясение произошло около 6 утра Фото: Архив "КП"

После землетрясения в Севастополе, которое не на шутку напугало жителей многих регионов России, крымчане забеспокоились: стоит ли ждать продолжения?

Сейсмолог рассказал, ждать ли повторных толчков после землетрясения в Крыму 22 июня 2023.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В КРЫМУ 22 ИЮНЯ 2023

Напомним, подземные толчки магнитудой 4,6 зафиксировали сотрудники Европейского средиземноморского сейсмологичесого центра. Землетрясение произошло в четверг около 6 утра в 59 километрах от Севастополя. Небольшие толчки чувствовали не только жители Севастополя, но и некоторых других населенных пунктов и районов Западного и Южного берега полуострова. У кого-то тряслись люстры, у кого-то дрожала посуда, монитор, а кто-то даже заметил покачивание мебели. Как оказалось позже, виной всему стало землетрясение на шельфе Черного моря.

После случившегося крымчане запаниковали: неужели будет продолжение? Однако, по словам директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. Вернадского Юрия Вольфмана, угроз для полуострова сейчас нет.

- Сейсмологи продолжают следить за ситуацией. Тем более для опасного стихийного бедствия нужна очень большая площадь для разбега волны. К тому же, цунами требует очень мощных толчков, - заверил ученый.

ПРИЧИНЫ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В КРЫМУ 22 ИЮНЯ 2023

Также сейсмолог добавил, что причиной землетрясения стали природные явления, а глубина эпицентра толчка колеблется от 10 до 35 километров.

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