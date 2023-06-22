Не роскошь, а средство передвижения: как выбрать «свой» автомобиль в Крыму

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Как выбрать автомобиль? Этот вопрос волнует многих водителей-новичков, которые еще только готовятся получить права или уже сдали экзамены в ГАИ. Выбор зависит исключительно от личных предпочтений и финансовых возможностей каждого.

Тип кузова, пробег, эстетический вид – важные характеристики, которые определяют выбор авто. Часто приходится искать компромисс между красотой, функциональностью и ценой. Поскольку универсального автомобиля не существует, необходимо подбирать авто «под себя».

Чтобы выбор оказался правильным, нужно в первую очередь оценить техническое состояние машины и наличие юридических ограничений на ее продажу (важно проверить, не находится ли автомобиль в розыске или не наложен ли на него арест).

Новички часто сталкиваются с дилеммой: новое авто и подержанное? По мнению специалистов, оба варианта достаточно хороши. В первом случае не придется думать о ремонте в первые несколько лет, во втором - авто в неплохой комплектации может достаться по довольно выгодной цене.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ОБМАНА

Из-за дефицита автомобилей на отечественном рынке все больше активизировались мошенники. Чтобы не попасться на их уловки, секретов на все случаи жизни нет, но есть четкие рекомендации специалистов. Первым делом стоит проанализировать цены на нужную модель у официальных дилеров. Она не может отличаться на 20-50%. Скорее всего, продавец предлагает авто по скидке, но с пакетом допуслуг, что в конечном итоге приведет к значительному повышению стоимости машины.

Эксперты советуют также внимательно читать договор. В нем может быть прописана мошенническая схема, которая предусматривает длительные сроки ожидания авто или невозможность отказаться от покупки без штрафных санкций.

К тому же, важно не спешить и не вестись на прессинг продавца, рассказывающего о том, что на этот автомобиль есть уже немало покупателей. К покупке нужно подходить взвешенно.

Еще одной защитой от мошенников является проверка авто на спецресурсах. VIN-коды в объявлении и под капотом должны совпадать.

БАНК КАК ГАРАНТИЯ

Чтобы в будущем не возникло проблем, транспортное средство желательно покупать у проверенных дилеров, где на все машины предоставляется гарантия. Тут можно протестировать автомобили и при необходимости оформить кредит.

В случае с автокредитованием в сделке участвует банк. Финансовое учреждение тщательно проверяет продавца и «чистоту» автомобиля, тем самым минимизируя риски, как свои, так и покупателя. Это защищает заемщика банка от возможности пробрести, например, машину в угоне.

Списки проверенных автосалонов, партнером которых выступает банк, можно найти на сайте финучреждений. Они касаются как сделок по новым автомобилям, так и машин с пробегом. Зачастую в перечне – как минимум несколько десятков дилеров в каждом регионе.

АВТОКРЕДИТ

Автокредитование, предлагаемое банками, может быть как наличными, так и с господдержкой. Минимальная сумма автокредита наличными - 150 тысяч рублей, максимальная- 5 миллионов рублей. Сумма перечисляется полностью на банковский счет заемщика.

В зависимости от состояния автомобиля, наличия залога и страхования, ставка автокредита может варьироваться в пределах от 11,9 до 19,9%. Срок кредитования - от 1 года до 7 лет. Залогом выступает приобретаемый автомобиль.

Автокредит с господдержкой в зависимости от тарифа предполагает первоначальный взнос от от 5% до 15%. Но и максимальная сумма кредита в данном случае будет выше и достигает 6 миллионов рублей. Процентная ставка может быть от 7,5% до 10,9% годовых на срок от 12 месяцев до 7 лет. Такие условия, в частности, у крымского банка РНКБ.

Кстати, возраст автомобиля с пробегом на дату оформления кредита не может быть выше 12 лет. В случае с машинами российских, китайских и индийских марок - не более 7 лет.

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