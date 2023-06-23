Аварийные работы на месте повреждения газопровода на ЮБК завершены

Полтысячи жителей поселка Кореиз остались без газа утром 23 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Кореизе завершены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства топлива и энергетики республики. Напомним, в пятницу, 23 июня, из-за повреждения газопровода в ялтинском пгт Кореиз около 500 человек остались без газа.

- Газоснабжение более двухсот потребителей восстановлено. Работы по пускам газа абонентам ГУП РК «Крымгазсети» продолжаются, - отметили в Минтопэнерго.

На месте происшествия работали аварийные службы. Завершить работы планировалось до конца дня.

Некоторые телеграм-каналы ранее сообщали, что происшествие произошло ночью на газопроводе среднего давления.

Поселок Кореиз входит в городской округ Ялта. В нем проживает около шести тысяч человек.

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