Аварийные работы на месте повреждения газопровода на ЮБК завершены

Полтысячи жителей поселка Кореиз остались без газа утром 23 июня.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Кореизе завершены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства топлива и энергетики республики. Напомним, в пятницу, 23 июня, из-за повреждения газопровода в ялтинском пгт Кореиз около 500 человек остались без газа.
- Газоснабжение более двухсот потребителей восстановлено. Работы по пускам газа абонентам ГУП РК «Крымгазсети» продолжаются, - отметили в Минтопэнерго.
На месте происшествия работали аварийные службы. Завершить работы планировалось до конца дня.
Некоторые телеграм-каналы ранее сообщали, что происшествие произошло ночью на газопроводе среднего давления.
Поселок Кореиз входит в городской округ Ялта. В нем проживает около шести тысяч человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На ЮБК из-за повреждения газопровода 500 человек остались без газа
Инцидент произошел в Кореизе (подробнее)
ФСБ задержала граждан России, причастных к подготовке теракта на газопроводе « Южный поток»
Предполагалось, что морской участок газопровода пройдет по дну Черного моря (подробнее)