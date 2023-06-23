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Происшествия23 июня 2023 16:00

Аварийные работы на месте повреждения газопровода на ЮБК завершены

Идет подача газа потребителям Кореиза
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Полтысячи жителей поселка Кореиз остались без газа утром 23 июня.

Полтысячи жителей поселка Кореиз остались без газа утром 23 июня.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Кореизе завершены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства топлива и энергетики республики. Напомним, в пятницу, 23 июня, из-за повреждения газопровода в ялтинском пгт Кореиз около 500 человек остались без газа.

- Газоснабжение более двухсот потребителей восстановлено. Работы по пускам газа абонентам ГУП РК «Крымгазсети» продолжаются, - отметили в Минтопэнерго.

На месте происшествия работали аварийные службы. Завершить работы планировалось до конца дня.

Некоторые телеграм-каналы ранее сообщали, что происшествие произошло ночью на газопроводе среднего давления.

Поселок Кореиз входит в городской округ Ялта. В нем проживает около шести тысяч человек.

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