На глазах у матери: в Алуште легковушка сбила 13-летнюю девочку на «зебре»

ДТП случилось на трассе у села Пушкино. Фото: пресс-служба МВД России по РК

В Крыму автолюбитель наехал на подростка, который вместе с матерью переходил дорогу по «зебре».

В пресс-службе МВД России по Республике Крым сообщили:

- 23 июня около 19.00 вечера на трассе «граница с Херсонской областью - Симферополь - Алушта – Ялта», вблизи села Пушкино, 39-летний водитель автомобиля LADA Largus допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. 13-летняя девочка переходила проезжую часть вместе с мамой по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка и ее мама шли по пешеходному переходу. Фото: пресс-служба МВД России по РК

Такие предварительные данные обнародовала пресс-служба крымской полиции. Подробностей ЧП никто не озвучил.

Известно, что несовершеннолетняя девочка получила травмы различной тяжести и ее доставили в ближайшее медицинское учреждение, где госпитализировали. Про самочувствие и здоровье матери, на глазах которой дочь попала под колеса автомобиля, официальной информации нет.

Сотрудники Госавтоинспекции Крыма тщательно обследовали место дорожно-транспортного происшествия, чтобы понять, что же здесь произошло и кто виноват в инциденте.

- Проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются, - отметили в ведомстве.

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