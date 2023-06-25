В Судаке на набережной сгорело кафе площадью 400 квадратных метров

Пожар в кафе на набережной Судака тушили пять пожарных расчетов. Фото: ГУ МЧС России по РК/Tg

Неспокойной выдалась эта ночь для судакских огнеборцев. Сразу пять пожарных расчетов МЧС и три десятка спасателей были задействованы на ликвидации пожара в кафе, расположенном на городской набережной. По сообщению ГУ МЧС России по РК, загорелось одноэтажное здание кафе, огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.

- В ликвидации пожара было задействованы от РСЧС 15 единиц техники и 69 человек, из них от МЧС России: 5 единиц спецтехники и 31 человек личного состава, - сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 21:55 в субботу 24 июня, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым. Спустя полтора часа пожар удалось локализовать, а полностью ликвидировать в 1:17.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По факту пожара в кафе прокуратура организовала проверку.

- В ходе организованных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства о пожарной безопасности, - сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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