Уехала из города в одной тапочке: волонтеры рассказали о поисках пропавшей пожилой женщины в Крыму

Поиски велись ночью и днем. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Крым"/Вконтакте

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Крым» сообщили об успешном завершении поисков 70-ти летней крымчанки, которая ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. По информации координаторов, жительница поселка Дубки Симферопольского района пропала в ночь на 20 июня. Соседи рассказали, что рано утром еще видели ее во дворе, а вот куда дальше она отправилась неизвестно.

- У Нины Ивановны подтвержденная деменция и без посторонней помощи она домой не вернётся, поэтому начали готовиться к активному поиску, согласовав наши действия с полицией, - сообщили в поисковом отряде.

Проблемой для волонтеров стало отсутствие актуальной фотографии пенсионерки. Это существенно осложняло поиски.

- В 18:00, когда ребята уже начинали съезжаться в штаб, у нас появляется свидетельство, что нашу бабушку из города забрала скорая и отвезла в больницу. Не успев обрадоваться, что Нина Ивановна нашлась, нам становится известно, что из больницы она утром самовольно ушла и домой не вернулась, - рассказали волонтеры.

Волонтеры прочесывали парки, скверы и подвалы. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Крым"/Вконтакте

Пешие группы отправились на осмотр территории больницы, близлежащих к ней районов и леса. Также было принято решение отправится на осмотр основных транспортных магистралей и остановок общественного транспорта.

Набережная реки Салгир, парки, скверы Симферополя, ж/д вокзал и автовокзал, а также родное село Нины Ивановны поисковики почесали вдоль и поперек. И вдруг, спустя сутки, на горячую линию отряда пришло сообщение из села Пионерское: там нашли дезориентированную бабушку, которая называет себя Нина Ивановна.

- Она уехала далеко от города, была в одной тапочке, голодная и только благодаря неравнодушным людям, которые не прогнали её, не проигнорировали, были знакомы с деятельностью отряда и позвонили нам, Нина Ивановна нашлась и вернулась домой, - рассказали поисковики.

Вскоре на страничке отряда появилось заветное "Найдена. Жива". Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Крым"/Вконтакте

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