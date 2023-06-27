В Кировском районе Крыма повредили железнодорожные пути

В результате инцидента никто не пострадал Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 27 июня, в Кировском районе повредили железнодорожные пути. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

– В Кировском районе повреждены железнодорожные пути, – написал руководитель региона.

По его словам, в результате случившегося никто не пострадал. Аксенов отметил, что на месте происшествия работают профильные службы. По его словам, ремонтные работы будут продолжаться от четырех до восьми часов. Аксенов призвал крымчан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в настоящее время задерживаются два поезда дальнего следования и два местных.

– Организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме в двух направлениях: от станции Владиславовка до Ленино и обратно, – написал он в своем Telegram-канале.

Крючков добавил, что на месте происшествия ведутся восстановительные работы. По его словам, движение поездов будет восстановлено в ближайшее время.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что задерживаются поезда №28 Ч «Москва-Симферополь» и № 180С «Евпатория−Санкт−Петербург». Пассажиров доставят в пункты назначения силами ГУП РК «Крымтроллейбус». Это будет происходить по мультимодальной схеме «поезд−автобус−поезд».

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