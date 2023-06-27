В Кировском районе Крыма восстановили поврежденные пути

Речь идет о перегоне от Владиславовки до Ленино Фото: Юлия Хвощ

Во вторник, 27 июня, в Кировском районе Крыма возобновилось движение поездов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

– Железнодорожное движение на перегоне от станции Владиславовка до станции Ленино восстановлено, – написал он.

Напомним, в Кировском районе повредили железнодорожные пути. В результате случившегося никто не пострадал. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ремонтные работы будут продолжаться от четырех до восьми часов. Сообщалось, что задерживаются два поезда дальнего следования и два местных. Отмечалось также, что пассажиров доставят в пункты назначения силами ГУП РК «Крымтроллейбус». Сообщалось, что автобусы курсируют по маршруту Владиславовка – Семь колодезей и обратно.

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