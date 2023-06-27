Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2023 10:10

В Кировском районе Крыма восстановили поврежденные пути

Движение поездов возобновилось
Алексей ЕЛАГИН
Речь идет о перегоне от Владиславовки до Ленино

Речь идет о перегоне от Владиславовки до Ленино

Фото: Юлия Хвощ

Во вторник, 27 июня, в Кировском районе Крыма возобновилось движение поездов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

– Железнодорожное движение на перегоне от станции Владиславовка до станции Ленино восстановлено, – написал он.

Напомним, в Кировском районе повредили железнодорожные пути. В результате случившегося никто не пострадал. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ремонтные работы будут продолжаться от четырех до восьми часов. Сообщалось, что задерживаются два поезда дальнего следования и два местных. Отмечалось также, что пассажиров доставят в пункты назначения силами ГУП РК «Крымтроллейбус». Сообщалось, что автобусы курсируют по маршруту Владиславовка – Семь колодезей и обратно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за повреждения путей в Крыму задержались два поезда

Пассажиров доставят в пункты назначения на автобусах (подробности)

КАРТИНА ДНЯ