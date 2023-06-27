Выдавал себя за другого человека: в Крыму раскрыли убийство 24-летней давности

Погибшему было 18 лет. Фото: кадр видео пресс-службы МВД по РК

В Крыму возобновили расследование уголовного дела об убийстве курсанта симферопольской школы милиции, совершенном в марте 1999 года, обвиняемого этапировали из Подмосковья. Об этом сообщил в пресс-службе Следственного комитета.

Вечером 5 марта курсанты первого курса школы милиции отдыхали в кафе «Космос» на улице Гагарина. Молодые люди решили поздравить с наступающим Международным женским днем девушек из соседней компании. Однако брату одной из них это не понравилось. Завязалась потасовка. 17-летний студент медицинского вуза ударил 18-летнего курсанта ножом в живот.

– Подозреваемый вернулся домой в Севастополь, переоделся, собрал вещи и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшего юношу доставили в медучреждение, где спустя несколько дней он скончался, – рассказали в СК.

Найти фигуранта тогда не удалось. В 2014 году крымские следователи начали изучать архивные дела о преступлениях прошлых лет. В частности, они раскрыли и это убийство 24-летней давности. Оказалось, что мужчина полностью изменил паспортные данные. Обвиняемый взял фамилию, имя и отчество своего одноклассника, указав в документе даже его родителей как своих.

– Он вел достаточно состоятельный образ жизни, работая технологом на одном подмосковном заводе, – говорится в сообщении.

Обвиняемого этапировали в Симферополь. Сейчас следователь работает с очевидцами тех событий. Обстоятельства преступления выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В СК рассказали подробности убийства пожилого ялтинца (подробности)