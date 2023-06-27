Погиб на месте: крымчанина убило ударом молнии под Краснодаром

Полиция проводит проверку. Фото: кадр видео пресс-службы УМВД по Краснодару

Во вторник, 27 июня, в Краснодаре 49-летний житель Симферополя погиб от удара молнии. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по кубанской столице.

В Краснодарском крае бушует непогода. В регионе действует штормовое предупреждение. Гроза была и в краснодарском хуторе Ленина. Симферополец находился на территории овощной базы. В какой-то момент молния ударила в область головы мужчины. Случившееся попало на видео.

– От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, – сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что в Краснодар крымчанин приехал для закупки фруктов и овощей. По факту случившегося проводится проверка.

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