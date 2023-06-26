Железный помощник: крымский студент создал робота-ассистента для хирургов клиники

На разработку конструкции ушло около года. Фото: КФУ им. В.И. Вернадского

В Клиническом медицинском многопрофильном центре Святителя Луки КФУ им. В.И. Вернадского появился новый железный помощник - робот-ассистент. Его создал студент Физико-технического института Денис Чачиев и сразу же отдал на пользование.

ПО ПРОСЬБЕ ВРАЧЕЙ

Врачи центра давно жаловались на трудности в проведении операций: сложно было в одной руке удержать сразу несколько инструментов, а ведь еще и лечить нужно. Поэтому хирурги обратились за помощью студентов Физико-технического института. Попробовать облегчить жизнь взялся доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Юрий Сосновский. Вместе со студентом они разработали настоящего робота-ассистента.

Приятным бонусом стало денежное вознаграждение за проделанную работу. За свое творение Денис получил полмиллиона рублей в конкурсе инновационных проектов по программе «УМНИК».

ВДОХНОВИЛСЯ У ДРУГИХ

Денис Чачиев начал искать варианты по оптимизации работы медиков, когда услышал о проблемах. Хотелось все сделать удобно и без больших затрат. Частично идею он подсмотрел у робота-ассистента в клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета. Его создали там около двух лет назад. И если автоматизированные ассистенты первого поколения были очень тяжелыми, громоздкими и не позволяли изменять положение операционного стола во время операции, то в крымской разработке это учли, а все недостатки исправили.

Сейчас разработчики планируют немного доработать изделие. Фото: КФУ им. В.И. Вернадского

ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО

Денис много читал о подобном помощнике, а потом решил сделать сам. За поддержкой обратился к своему преподавателю - Юрию Вячеславовичу.

- Мы с научным руководителем думали над тем, как облегчить работу медикам. На разработку робота в целом ушло около года. Конструкция несколько раз менялась в процессе, многое приходилось дорабатывать, а что-то мы убрали. Все потому, что во время тестирования робота выяснялись дополнительные требования к самому изделию, - рассказывает КП-Крым Денин Чачиев.

Робот был создан из разных частей. Железки, крепления, соединяющие элементы снимали и использовали из имеющейся техники. В ход шли даже детали из автомагазинов.

- Часть заказывали из Китая, часть - покупали у нас в магазинах. Многое делали сами на станках университетской лаборатории, - делится студент.

Когда вся основная работа была проделана, ее решили отправить на конкурс инновационных проектов по программе «УМНИК». Разработчики почти год ждали результатов, а после – сертификации изделия. Когда робота полностью утвердят, его можно будет использовать более широко.

СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА

- Сейчас устройство является прототипом, который выполняет актуальную для медицинской отрасли задачу. Но мы планируем дорабатывать его, чтобы наша разработка была более универсальной. Робот отлично справляется с работой у медиков, но мы хотим сделать его еще лучше, - добавляет преподаватель.

Так, разработчики планируют значительно переделать конечный держатель инструмента и систему управления. Первая часть получит дополнительные степени свободы, а вторая – научится распознавать голосовые команды и отвечать на них. Поэтому в скором времени у железного ассистента будет немного изменен алгоритм работы.

Перед началом операции в удобное место его сможет установить сам хирург, а затем врачи будут давать ассистенту голосовые команды, которые он будет послушно выполнять. По словам доцента кафедры, такое устройство стоит намного дешевле, чем его зарубежные аналоги, а подобных российских роботов вообще не найти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымский студент выиграл 500 тысяч за разработку робота

Он позволяет автоматизировать задачу удержания хирургических инструментов (подробнее)