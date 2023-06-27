Клиенты банка РНКБ впервые совершили больше 800 тысяч дистанционных платежей за день

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все больше крымчан используют мобильное банковское приложение. Банк в кармане — это быстро, удобно и безопасно. Так в банке РНКБ, который входит в группу ВТБ, фиксируют рекордное количество дистанционных платежей ежедневно. В июне 2023 этот показатель впервые превысил отметку 800 тысяч в день, а пиковое значение — 819 тысяч. Клиенты кредитного учреждения активно используют и приложение «РНКБ 24/7», и интернет-банк.

Как отмечают в РНКБ, среднедневное количество дистанционных платежей — больше 600 тысяч. При этом в начале года этот показатель составлял в среднем 570 тысяч платежей в день.

Также в банке подчеркнули, что в прошлом месяце пользователи мобильного приложения и интернет-банка совершили больше 18 миллионов платежей на сумму около 57 миллиардов рублей (речь идет о физлицах). Этот показатель на 31% больше по объему, чем в январе 2023 года.

- Рост количества платежей связан в основном с постоянным расширением функционала мобильного приложения банка и увеличением количества активных пользователей, - пояснили в пресс-службе РНКБ.

Клиенты активно используют новую услугу — оформление доставки продуктов из супермаркета с помощью мобильного приложения. Это можно сделать в несколько кликов. Пользователь открывает раздел «Другое», выбирает опцию доставки, а потом переходит в сам сервис. Там обозначены правила оформления заказа. После заполнения всех данных нужно указать адрес доставки в Симферополе, выбрать нужные товары, а также дату и время доставки. Заказ нужно оплатить картой РНКБ. Пока проект реализуется как пилотный, минимальная стоимость заказа составляет 1500 рублей. А цена доставки — 1 рубль.

Кроме того, пользователи оформляют кредиты наличными и открывают вклады дистанционно. А еще в мобильном приложении можно купить билеты на междугородние автобусы, не посещая кассы автовокзала. Также в «РНКБ 24/7» появилась возможность покупать билеты на выставки, концерты и в кинотеатры при помощи сервиса «Касса 24».

- Одним из приоритетов работы банка является развитие финансовой грамотности населения, благодаря чему клиенты обучаются работе с дистанционными каналами обслуживания, и в том числе могут оценить преимущества использования финансовых услуг вне офисов банка, - говорит заместитель председателя правления Николай Билан.

КСТАТИ

Чаще всего клиенты банка дистанционно оплачивают коммуналку и услуги операторов связи, совершают внутрибанковские переводы, пополняют банковские карты. Удобство использования мобильного приложения еще и в том, что пользователи могут увидеть задолженность по коммуналке в режиме реального времени. Количество поставщиков коммунальных услуг в приложении постоянно увеличивается.

ВАЖНО

Клиенты РНКБ осуществляют дистанционно 96% платежей. Если нужны уточнения по услугам и сервисам, продуктам и тарифам, можно обратиться в чат мобильного приложения, консультант поможет разобраться. Чтобы функционал мобильного приложения был полный, нужно обновлять версию приложения до актуальной.

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