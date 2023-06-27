От чего воротит нос кровосос: с помощью каких средств можно спастись от комаров летом

Корреспондент «Комсомолки» проверила самые популярные средства от комаров Фото: Александра Тимощенко

Как только темнеет, просыпаются ОНИ. У водоемов, на даче, в лесу или в парке - всюду нападают комары. Ночью врываются в открытые форточки и кусают. Чем же их остановить? Корреспондент «КП» вооружилась не только магазинными, но и народными средствами и испытала их на себе. Честно рассказываю, что помогло, а что не очень.

НЕ ЗУДИ КАК ТЕЛЕФОН!

Начать свою борьбу решаю с инноваций. Говорят, сейчас можно на мобильный телефон установить программу, отпугивающую кровососов ультразвуком. Он неслышим для человека, зато комары его якобы терпеть не могут. В магазине приложений на смартфоне нахожу программу с изображением перечеркнутого насекомого. Скачиваю и решительно распахиваю окно без москитной сетки. Давайте, летите! Через час комната наполняется противным зудежом. Я потираю руки и включаю программку. То ли ухо у меня нечеловечье, то ли приложение недоработано, но я отчетливо слышу писк. Меняю частоту - и чуть не глохну. Но эксперимент же! Через полчаса комары начали кружить возле телефона... Тоже мне, концерт нашли!

Заодно опровергаю еще один метод, на этот раз народный. Герань на подоконниках, которая растет у меня в избытке, тоже не помогла.

Сдаюсь и включаю заранее купленный фумигатор. Самая дешевая модель с пластинками справляется за полтора часа: комарики стихли. Я смогла спокойно поспать.

Вывод: программа бесполезна, герань тоже. Фумигатор спокойно работает около 12 часов и справляется со своей задачей. Особенно порадовало отсутствие какого-либо запаха. Вместо пластин можно использовать жидкость, но флакон стоит чуть дороже.

Фумигатор - действенный и относительно дешевый способ борьбы с комарами Фото: Ирина ГЕРЦ

НА ДАЧУ - С НАШАТЫРЕМ

На выходные собираемся на дачу. С мамой берем нашатырный спирт, пакетик гвоздики и пузырьки с эфирными маслами герани и апельсина. Уже на месте срываю веточку розмарина и листья мяты. Делим с мамой средства защиты: она готовит кашицу из листочков розмарина и мяты, добавляет в крем для рук и наносит на открытые части тела. Я готовлю спиртовую настойку из гвоздики и тоже мажу ей руки и ноги. А в мангал для верности кладем салфетку, пропитанную эфирными маслами.

В итоге это работает: получаем тихий и спокойный вечер, в нашей открытой беседке насекомых нет.

На следующий вечер также на улице решаем испробовать покупную спираль: зажигаем ее в беседке, и она становится островком безопасности. Но стоит только выйти за его пределы - комары тут же накидываются на добычу. Так что рассчитывать на спираль, например в лесу, не приходится.

А вот в доме нас поджидает неудача: здесь мы опять же по совету из интернета развели воду с нашатырным спиртом (100 мл на 1 литр воды) и обработали поверхности. Запах был ужасным, но выветрился к приходу. Чувствовать его перестали и комары - и вернулись. Кстати, несмотря на то, что мы благоухали розмарином и апельсинами, комары вились вокруг и мешали спать. Пришлось включать фумигатор.

Вывод: биологи говорят, что все сильно пахнущие растения, такие как розмарин, лаванда, мята, гвоздика, апельсин, отпугнут комаров. Для них этот запах является раздражителем, он демонстрирует насекомым, что объект, который резко пахнет, опасен, ядовит. Способ действительно помогает. Но в закрытом помещении лететь комарам некуда, других объектов интереса у них нет, и надеяться на успех не приходится.

С КРЕМОМ НА ПРОГУЛКУ

Вечером - с подругой в парк. Я сразу прикидываю: темная аллея. Вот тут-то мы и встретимся с кровососами! Зато будем тестировать тяжелую артиллерию. Выдаю подруге спрей, себе беру крем, купленный за 400 рублей. Наносим, ждем положенное время (спрей надо нанести для лучшего результата за 30 минут до прогулки) и идем под сень каштанов.

Еще час подруга чувствовала себя очень уверенно - за прогулку ни разу не зачесались нога, рука или шея. Кровососы грустно пролетали мимо. Поэтому смело можно использовать. К тому же на этикетке большими буквами написано: «Гипоаллергенно». Однако разводы на ее новой белой майке все же были. К счастью, отстирать получилось сразу. Минус - через час-полтора средство приходится наносить заново, потому что надоедливые мошки и комары снова начинают атаковать.

Крем же оказался очень приятным: пах эфирными маслами. За два часа прогулки на меня никто не напал, а знакомая дама даже поинтересовалась, что у меня за парфюм.

Вывод: спреи от комаров - вещь действенная, только наносить их надо заранее. И точно не пользоваться ими за столом или рядом с продуктами питания, не распылять в лицо и не забывать помыть руки после использования.

И спреи, и крем можно приготовить самим на основе эфирных масел, работать в условиях города будет хорошо.

Чеснок помогает от любых вампиров - и сказочных, и летающих Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАСТОЙ ИЗ ЧЕСНОКА

На выходные у меня уже был запланирован отдых в палатках с друзьями на берегу озера. По опыту знаю: даже спреи не всегда спасают. Там-то никто кусты не обрабатывал, еще и влажность повышенная. В интернете пишут: нет ничего действеннее чеснока. Логично, комар - маленький вампир. Рецепт был такой: взять 5 - 6 зубчиков, прокипятить в стакане воды в течение пяти минут, а потом налить эту водицу в пульверизатор - и вуаля: чудо-средство готово. Запах, скажу я вам, действительно убойный. На себя пшикать эту смесь я не захотела.

Пока мы сидели у костра, комары не донимали. Тем более мы предварительно положили туда ветку ели и шишки. Хвойный запах кровососам также не по душе.

Перед сном палатку снаружи мы обработали чесночной водой. Надо сказать, никто из гудящих насекомых спать не мешал. Видимо, запашок отпугнул! Впрочем, как и пассажиров маршрутки, на которой мы ехали обратно.

Вывод: чеснок действует, но готовьтесь мириться с запахом.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Екатерина СКВОРЦОВА, врач-терапевт

- Комар, когда кусает человека, впрыскивает в место прокола специальные коагулянты, не дающие крови сворачиваться. На них реагирует организм и отправляет антитела для нейтрализации чужого белка. На «поле боя» и образуется покраснение, зуд. Лучше всего промыть место укуса проточной водой с детским или хозяйственным мылом, можно воду чуть-чуть подсолить. Если есть фурацилин, можно обработать его раствором. Спасают от зуда борный или салициловый спирт, настойки календулы, корвалола или валокордина. Из народных способов хорошо помогает кефир или сметана. Припухлость от укуса поможет убрать даже пакетик с испитым чаем.

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