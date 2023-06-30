Проигнорировал дорожный знак и влетел в отбойник: в жутком ДТП на востоке Крыма погиб водитель

Трагедия произошла в Кировском районе. Фото: пресс-служба МВД по РК

В пятницу, 30 июня, в Кировском районе Крыма ВАЗ-21150 врезался в ограждение, в результате чего погиб 51-летний водитель. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Трагедия произошла в четыре утра на трассе «Таврида». 51-летний мужчина ехал за рулем «Лады» со стороны Первомайского в сторону села Журавки. Неподалеку от села Жемчужина водитель проигнорировал знак «Движение направо». Легковушка продолжила ехать прямо и врезалась в металлическое дорожное ограждение.

Фото: пресс-служба МВД по РК

В результате аварии водитель автомобиля погиб.

– По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, – говорится в сообщении.

На кадрах с места трагедии видно, что машина получила серьезные повреждения. Отбойник смял всю верхнюю часть «Лады».

Фото: пресс-служба МВД по РК

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