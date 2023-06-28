Лето с характером: Крым проводит июнь дождями и грозами

Погода на полуострове вновь испортится Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый месяц лета в Крыму выдался необычным. На смену ливням и ветрам пришла почти тридцатиградусная жара. Но непогода могла застать в любой момент, ведь даже солнечные дни иногда заканчивались дождями.

Своенравный июнь, конечно, не мог оставить крымчан без «сюрпризов». И в последних числах месяца погода на полуострове вновь испортится.

ПРОХЛАДНО НЕ БУДЕТ

Конец июня 2023 года не порадует тех, кто собирался провести эти деньки на пляже. Как «КП-Крым» сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, 29 и 30 июня ожидаются кратковременные дожди, а местами даже грозы.

- Характер погоды будет неустойчивым, определяемым влиянием фронтальных разделов. Пройдут дожди, дневная температура воздуха понизится до комфортных значений, - отметила синоптик.

Расстраиваться, тем не менее, не стоит. На полуострове все равно будет очень тепло.

Июнь в этом году выдался своенравным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так, 28 июня дождя не будет, а столбики термометра поднимутся до +30 градусов, а в горах - до +22. А уже 29 июня Крым зальет дождями. Синоптики ожидают, что в некоторых районах полуострова пройдут грозы, но к вечеру снова будет без осадков. Температура воздуха при этом составит +28 градусов.

Последний день первого летнего месяца тоже выдастся теплым. 30 июня температура воздуха днем составит до +26, а ночью +12…+17 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, но без грозы тоже вряд ли обойдется.

ЖАРА, ИЮЛЬ

Настоящая крымская жара вернется в июле. По словам Татьяны Любецкой, самый теплый месяц в году полностью оправдает ожидания местных жителей и туристов. Будет сухо и солнечно, а температура воздуха в дневные часы повысится до +32 градусов.

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