Наел 15 килограммов и стал послушным: как живет умиравший брошенный алабай, которого спасли севастопольцы

У собаки появилась новая любящая семья.Фото: Личный архив Виталия Кошкина

Два месяца назад - в середине апреля - в Севастополе случилось трогательная история. Еще в начале весны на Киевской улице без присмотра бросили молодого алабая. Еще неокрепший пес провел на привязи без еды, воды и внимания около месяца. На заброшенном участке он жил, спал и постоянно скулил, но никто не приходил к нему на помощь. В апреле его нашли волонтеры. Пара Виталий Кошкин и Анна Загороднюк стали для пса новой семьей. Сейчас они относятся к нему как к ребенку, постоянно радуют и не дают грустить. Даже дали имя Малыш.

Пес доволен новой жизнью. Фото: Личный архив Виталия Кошкина

Напомним, весной годовалого алабая оставили на цепи прошлые хозяева. Животное медленно и мучительно умирало на холодной улице, а ошейник-строгач с железными шипами намертво врос псу в шею. Из-за него на коже у собаки появились глубокие кровавые раны. Ошейник впился настолько сильно, что позже врачам даже пришлось снимать его с помощью кусачек.

В апреле его нашли едва живым. Фото: Личный архив Виталия Кошкина

Псу повезло, спустя пару дней в ветеринарной клинике его решила забрать к себе домой одна из сотрудниц - Анна Загороднюк. Так у Малыша появился новый дом, где его любят, ценят и не дают в обиду.

НАБРАЛ В ВЕСЕ

С того момента прошло уже больше двух месяцев. За это время алабай освоился на новом месте, привык к дому и полюбил своих «родителей». Как рассказал КП-Крым хозяин алабая Виталий, благодаря хорошему уходу и заботе все раны на шее у Малыша давно затянулись - даже рубцов не осталось, а шрамы заросли густой шерстью.

- За все время с нами он набрал больше 15 килограммов. Когда попал в больницу, вообще весил около 35, а сейчас 50! - делится Виталий Кошкин. - По анализам - он подросток, ему сейчас примерно года полтора, поэтому и поведение у него соответствующее: бегает, веселится, балуется.

С Малышом часто гуляют. Фото: Личный архив Виталия Кошкина

СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК

Чтобы воспитать питомца, Анна и Виталий даже решили взять курс занятий с кинологом. Малыш настолько послушный, что его даже ставят в пример другим.

Алабай занимается с кинологом. Фото: Личный архив Виталия Кошкина

- Вот уже прошла половина курса. На ней он обучился разным базовым командам послушания: рядом, сидеть, лежать, стоять, можно, нельзя, ко мне, повороты и прочее. Ученик способный, дальше будем добавлять нагрузку, - говорит хозяин.

Сейчас в семье для алабая выбирают самое качественное питание и следят за его рационом, а иногда балуют вкусными лакомствами.

- Мы часто путешествуем по Крыму, обычно берем его с собой, чтобы он побегал по природе, горам и вместе с нами провел время. Малыш обычно в восторге: бегает, играет с нами и веселится. Его самочувствие сейчас точно изменилось. Он понимает, что его любят и точно не выбросят на улицу умирать, - рассказывает Виталий.

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