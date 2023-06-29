Была дорога так себе, а стала еще хуже: как доставляют грузы в Крым после повреждения Чонгарского моста

В пункт пропуска «Перекоп» отправляют грузовой транспорт. Фото: Анатолий Цуркин

После ракетного обстрела Чонгарского моста сухопутный маршрут доставки грузов в Крым стал длиннее на 100 км. И эта сотня дается водителям нелегко – в ускоренном темпе отремонтировали автодорогу от Мелитополя до Джанкоя, а до направления на Новотроицк и Чаплынку руки и асфальтоукладчик не дошли. Чертыхаясь и поминая всуе подрывников всех мостов, шоферы лавируют меж выбоин и ухабов, уверяя, что быстрее для грузовиков откроют проезд по Крымскому мосту, чем они доберутся до границы с Крымом.

Подъезды к пунктам пропуска в Крым больше похожи на полосу препятствий. Фото: Анатолий Цуркин

СОТНЯ КИЛОМЕТРОВ ПРЕПЯТСТВИЙ

Проезд для большегрузов в обозримом будущем останется только в одном варианте – скоропортящийся товар и медпрепараты вплавь, все остальные по суше. Когда дорога от Джанкоя до Ростова будет четырехполосной и в объезд населенных пунктов, доставка грузов пойдет живее. А пока, как в притче – было так себе, а стало еще хуже. Не нравилась дорога до Джанкоя, так попробуйте до Армянска.

Через Армянск также едут машины, но дорога там не лучше. Фото: яндекс-карты

- Что происходит сегодня в рамках ограниченного движения через Джанкой после взрыва на Чонгарском мосту - трафик двигается через пункты «Перекоп» и «Армянск», - оценивает КП-Крым ситуацию председатель Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. - Сегодня там более-менее пункты пропуска работают, они раскачались за эти дни. Но сегодня основная проблема там - подходы к этим пунктам пропуска со стороны Херсонской области. Дорога там, скажем так, убитая. И убитая не километр-два, а десятки километров. Поэтому негатив вызывает прежде всего именно движение к этим пунктам пропуска. Автомобили-то у нас в основном иностранного производства, с запчастями из-за санкций тоже проблемы. А из-за состояния подходов запчасти летят.

Не трудно догадаться, что возросшие расходы перевозчики переложат на стоимость своих услуг. Так уже было после введения запрета на проезд грузовиков по Крымскому мосту – цены подскочили вдвое из-за рисков и простоя на пограничных пунктах контроля. В итоге пришлось переписывать ценники в магазинах – за все, в конечном итоге, платит потребитель.

ЗАПРАВИТЬ ПЕРЕПРАВУ

В пункт пропуска «Перекоп» отправляют грузовой транспорт. Здесь 10 полос на выезд и на въезд, и если из Крыма автомобили пропускают быстро, то на въезд из Херсонской области грузовики досматривают тщательнее. Очередь, соответственно, двигается медленнее. Водители, естественно, не довольны, но куда деваться? Другого пути нет.

Очереди на въезд в Крым вернулись после небольшого перерыва. Фото: Анатолий Цуркин

- Есть, - уверяет Цуркин. – Когда доставка в Крым была только через паромную переправу, там 14 паромов ходило, а сейчас как запустили 3, так они там и болтаются. И все предложения увеличить пропускную способность переправы зависли в воздухе, хотя это очевидно – от 400 до 700 грузовиков может проходить через пролив, не ломая рессоры и не оставляя колеса на убитой дороге. Но с момента теракта на Крымском мосту никто палец о палец не ударил в поиске судов для переправы.

Судя по всему, ударять особо и некому. В октябре 2018 года после запуска грузовиков по Крымскому мосту власти региона решили ликвидировать оператора паромной переправы ООО «Морская дирекция», а саму переправу передать ГУП «Крымские морские порты». Владельцы паромов, выручавших Крым четыре года, были вынуждены выставить их на продажу. А саму переправу решили законсервировать, работников уволить, лишнее имущество продать. В настоящее время «Порт Крым» в главное предприятие по управлению морскими портами не входит, как Керченский и Феодосийский порты, переданные в федеральную собственность.

МОРСКАЯ ОБЪЕЗДНАЯ

Федеральный центр сейчас больше сосредоточен на строительстве трассы с условным названием «Таврида-2», которая должна пройти вдоль берега Азовского моря и закольцевать его скоростными маршрутами.

- Уже в августе до Азовского побережья можно будет с комфортом добраться по обновленной автотрассе, - сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. - Сейчас ремонт 120 километров дороги от Амвросиевки до Мариуполя идет полным ходом. Одновременно завершаем работы на мосту через реку Средний Еланчик, который входит в ее состав. Обеспечим и комфортную транспортную доступность от Мелитополя до пункта пропуска «Джанкой», где идет расширение до четырех полос, чтобы избежать пробок на подъезде в Крым. А в общей сложности — это около 200 км по территориям Херсонской и Запорожской областей.

ПОНТОННЫЙ МОСТ ВЗАМЕН

Ремонт Чонгарского моста тоже в активной фазе. Изначально предполагалось, что можно запустить движение по одной полосе, но дорожники этот план не одобрили, свободная полоса нужна им самим для строительной техники. На время ремонта Чонгарский мост может заменить понтонная переправа, по которой нет никакого смысла стрелять - в случае повреждения любой отсек меняется в течение часа.

- Там в любом случае будут строить четырехполосную магистраль, и сам мост попадет под реконструкцию, и, соответственно, строить дамбу с пропускными каналами гораздо надежнее, чем мост. Поэтому можно сделать временную переправу как дублер моста: кинуть пару понтонных мостов, - считает военно-технический эксперт, автор telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. - Грубо говоря, можно распараллелить потоки, и одним ударом пересечь логистику не выйдет.

Административно Чонгарский мост относится к Херсонской области, как и автомобильные подъезды к пунктам пропуска «Перекоп» и «Армянск». Но от них зависит обеспечение товарами Республики Крым, и, следовательно, региональные власти должны искать кратчайшие пути выхода из ситуации. Пока же крымский Минтранс только отменил автобусное сообщение с Геническом – делать крюк в 100 км при прежней стоимости билетов и графике ни один перевозчик не в состоянии.

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