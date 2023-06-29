Два дня дождя: на Симферополь обрушились ливни в конце июня

Жителям крымской столицы пришлось достать из шкафа толстовки, ведь от жары не осталось и следа Фото: Ирина ГЕРЦ

Крымское лето в этом году не перестает удивлять. Погода в июне выдалась, что называется, с характером. Еще в начале недели все изнывали от тридцатиградусной жары, мечтая вместо душного офиса оказаться на берегу моря. Но погода «подкинула» очередной сюрприз - на полуостров обрушились ливни.

Так, утром 29 июня 2023 года жителям Симферополя пришлось в прямом смысле плыть до работы. Из-за дождя, который начался еще ночью, дороги превратились в реки, а небо затянуло мрачными тучами. Даже и не скажешь, что на дворе лето.

Симферопольские пейзажи выглядят не по-летнему Фото: Ирина ГЕРЦ

- По привычке вышла из дома в шортах, а у нас, оказывается, осень, - удивляется крымчанка Александра, - что за погода, еще вчера же было тепло!

Похолодало, надо сказать, существенно. Столбики термометра в 10 часов утра едва достигали +15 градусов, а еще в среду, 28 июня, в это же время было на 10 градусов теплее.

АД ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА

Особенно непросто пришлось автомобилистам. Из-за дождя видимость на трассах была практически минимальной, а на городских дорогах образовались пробки.

- Пока ехал на работу, увидел несколько аварий. Ребят, не гоняйте в дождь. И включайте фары, вас и так плохо видно, - жалуется симферополец Артур.

От дальних поездок лучше воздержаться Фото: Ирина ГЕРЦ

Пешеходов погода тоже не порадовала.

- Без резиновых сапог из дома сегодня лучше не выходить. Везде лужи, все течет прямо по дорогам, - отмечает девушка по имени Елена.

Посидеть на летней веранде тоже не получится Фото: Ирина ГЕРЦ

ЖАРА ВЕРНЕТСЯ В ИЮЛЕ

Страдать от непогоды крымчанам придется еще два дня. Как «Комсомолке» рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, уже с 1 июля на полуостров вернется летняя жара.

- Завтра, 30 июня, тоже ожидаются дожди, будет даже еще чуть прохладнее, чем сегодня. А вот 1 и 2 июля будет без осадков, температура воздуха в дневные часы повысится до +30 градусов. Июль - самый жаркий месяц года. И наш прогноз это подтверждает, - подчеркнула Татьяна Любецкая.

Прыгать по лужам, конечно, весело, но не по пути на работу Фото: Ирина ГЕРЦ

По словам синоптика, с 4 июля на полуострове станет еще теплее - до +32 градусов. Поэтому можно смело отправляться на пляж.

Непогода продлится до конца июня Фото: Ирина ГЕРЦ

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