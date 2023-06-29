Два дня дождя: на Симферополь обрушились ливни в конце июня

Жителям крымской столицы пришлось достать из шкафа толстовки, ведь от жары не осталось и следа
Фото: Ирина ГЕРЦ
Крымское лето в этом году не перестает удивлять. Погода в июне выдалась, что называется, с характером. Еще в начале недели все изнывали от тридцатиградусной жары, мечтая вместо душного офиса оказаться на берегу моря. Но погода «подкинула» очередной сюрприз - на полуостров обрушились ливни.
Так, утром 29 июня 2023 года жителям Симферополя пришлось в прямом смысле плыть до работы. Из-за дождя, который начался еще ночью, дороги превратились в реки, а небо затянуло мрачными тучами. Даже и не скажешь, что на дворе лето.
Симферопольские пейзажи выглядят не по-летнему
Фото: Ирина ГЕРЦ
- По привычке вышла из дома в шортах, а у нас, оказывается, осень, - удивляется крымчанка Александра, - что за погода, еще вчера же было тепло!
Похолодало, надо сказать, существенно. Столбики термометра в 10 часов утра едва достигали +15 градусов, а еще в среду, 28 июня, в это же время было на 10 градусов теплее.
АД ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА
Особенно непросто пришлось автомобилистам. Из-за дождя видимость на трассах была практически минимальной, а на городских дорогах образовались пробки.
- Пока ехал на работу, увидел несколько аварий. Ребят, не гоняйте в дождь. И включайте фары, вас и так плохо видно, - жалуется симферополец Артур.
От дальних поездок лучше воздержаться
Фото: Ирина ГЕРЦ
Пешеходов погода тоже не порадовала.
- Без резиновых сапог из дома сегодня лучше не выходить. Везде лужи, все течет прямо по дорогам, - отмечает девушка по имени Елена.
Посидеть на летней веранде тоже не получится
Фото: Ирина ГЕРЦ
ЖАРА ВЕРНЕТСЯ В ИЮЛЕ
Страдать от непогоды крымчанам придется еще два дня. Как «Комсомолке» рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, уже с 1 июля на полуостров вернется летняя жара.
- Завтра, 30 июня, тоже ожидаются дожди, будет даже еще чуть прохладнее, чем сегодня. А вот 1 и 2 июля будет без осадков, температура воздуха в дневные часы повысится до +30 градусов. Июль - самый жаркий месяц года. И наш прогноз это подтверждает, - подчеркнула Татьяна Любецкая.
Прыгать по лужам, конечно, весело, но не по пути на работу
Фото: Ирина ГЕРЦ
По словам синоптика, с 4 июля на полуострове станет еще теплее - до +32 градусов. Поэтому можно смело отправляться на пляж.
Непогода продлится до конца июня
Фото: Ирина ГЕРЦ
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