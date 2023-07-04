Крымчанина будут судить за ДТП, в котором погибла мать четырех детей

Водитель ехал со скоростью 122 км/ч. Фото: пресс-служба МВД по РК.

В Черноморском районе местного жителя обвиняют в том, что пьяным устроил ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, авария произошла 28 апреля в поселке Черноморское. Мужчина 1988 года рождения ехал за рулем ВАЗ-2110 по улице Революции. Водитель не справился с управлением. Из-за этого «десятка» съехала с дороги, после чего врезалась в опору ЛЭП и дерево. В результате ДТП погибли двое пассажиров, и пострадал водитель. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: МВД России по Республике Крым

В прокуратуре отметили, что водитель был пьян. «Десятка» ехала со скоростью 122 км/ч. Жертвами аварии стали мужчина 1964 года рождения и женщина 1994 года рождения. Погибшая была матерью четырех маленьких детей.

– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Черноморский районный суд для рассмотрения, – отметили в прокуратуре.

Фото: МВД России по Республике Крым

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