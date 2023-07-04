Житель Симферополя из мести сжег два автомобиля

Задержанный дал признательные показания. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе 38-летнего местного жителя подозревают в поджоге двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Инцидент произошел ночью в районе пересечения улиц Куйбышева и Кечкеметской. На стоянке загорелись две иномарки. Оказалось, что причиной случившегося стал поджог. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу симферополец. Фигурант дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что у него была договоренность с владельцем обеих машин. Фигурант должен был сделать ремонт в его квартире. Взамен владелец иномарок должен был починить машину симферопольца. Однако свои обязательства выполнил только подозреваемый. Его машину так и не отремонтировали.

– На почве личной неприязни и обиды злоумышленник в ночное время суток облил бензином иномарки гражданина и поджег, в результате чего они сгорели, – отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигуранту грозит до пяти лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ревнивый севастополец дважды поджег дом мужа своей бывшей

Обвиняемого будут судить (подробности)