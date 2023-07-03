В первых числах месяца столбики термометра днем поднимутся до 34-35 градусов, Фото: Александра Тимощенко

Начало июня 2023 года в Крыму не успело порадовать жителей и гостей полуострова летней погодой. Еще с мая здесь начало обильно заливать дождями, а о знойной жаре напоминали лишь редкие солнечные дни. Тем не менее, по прогнозам синоптиков, в июле ситуация сильно изменится.

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в июле 2023 в Крыму.

В региональном Гидрометцентре уверяют: дождевики пора прятать в дальний ящик, доставать купальники и ехать к морю. Уже сейчас температура морской воды прогрелась до 21-22 градусов. А в Алуште, Черноморском и Керченском проливе термометр показывает +23 градуса.

ПОГОДА В ИЮЛЕ 2023 ГОДА В КРЫМУ

По словам метеоролог Крымского гидрометцентра, почти всю Россию в июле охватит сильная жара. Полуостров не станет исключением. Спасать будут только редкие тропические ливни, но длиться они будут не так долго.

ТЕМПЕРАТУРА ЧЕРНОГО МОРЯ В ИЮЛЕ 2023 ГОДА

Так, уже в первых числах месяца столбики термометра днем поднимутся до 34-35 градусов, а ночью - до 20-23. Из-за высокой температуры синоптики также предупреждают о высокой пожароопасности.

- В первую неделю июля в Крым, наконец-то, пришло настоящее жаркое лето. Никаких осадков в ближайшее время мы не ожидаем. Только высокие температуры, зной и изредка переменная облачность, - рассказала начальник гидрометцентра Татьяна Любецкая.

При этом, конец июня чуть не разочаровал крымчан своей прохладой. На прошлой неделе характер погоды был неустойчивым из-за влияния фронтальных разделов. 29 и 30 прошли дожди, а дневная температура воздуха понизилась до 20 градусов. Однако синоптики успокаивают: июль все исправит!

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