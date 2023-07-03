Банк РНКБ реализовал прием электронных сертификатов для соцподдержки

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С 1 июля вступили в силу поправки к закону 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата». Согласно новому проекту Министерства труда и социальной защиты РФ, все российские банки обязаны обеспечить использование электронных сертификатов по картам «Мир».

В Крыму реализацию мер соцподдержки для предприятий и организаций, которые принимают участие в программе предоставления льготных средств технической реабилитации, обеспечил банк РНКБ, входящий в группу ВТБ.

Как пояснили в кредитном учреждении, электронный сертификат — это новый платежный инструмент. Он позволяет получить господдержку на технические средства реабилитации. Так, человек оформляет заявку на получение сертификата на портале Госуслуги. При этом у него должна быть действующая карта платежной системы «Мир» любого российского банка. Позже сертификат будет работать как банковская карта. Гражданин, который его оформил, может оплатить выбранный товар, который соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы, за счет средств из бюджета РФ.

Как отметили в РНКБ, один из первых платежей в Крыму с использованием электронного сертификата был проведен в ООО «Крымский Центр протезирования и реабилитации».

- Поддержка государственных инициатив, призванных сделать жизнь российских граждан более комфортной, является одним из приоритетов нашей работы, - говорит заместитель Председателя правления РНКБ Николай Билан. – Благодаря использованию электронного сертификата необходимые покупки можно совершать проще и удобнее.

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