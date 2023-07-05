Массовое ДТП с грузовиком в Севастополе: погиб пешеход и пострадала 8-летняя девочка

Полиция проводит проверку. Фото: пресс-служба управления МВД по Севастополю

В Севастополе грузовик «Урал» врезался в несколько машин, автобус и троллейбус, а также сбил пешехода. В результате погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

По предварительным данным, 27-летний молодой человек ехал за рулем «Урала» с неисправными тормозами. Грузовик врезался в два попутных Hyundai, а затем протаранил припаркованные FAW и Ford. Затем машина доехала до площади Генерала Захарова. Там «Урал» врезался в две припаркованные Toyota и автобус КАвЗ без пассажиров.

– После этого грузовик наехал на 38-летнего мужчину, двигавшегося с самокатом, а затем еще и на очередную припаркованную машину Chevrolet и неэксплуатируемый троллейбус, – сообщили в полиции.

В результате ДТП погиб 38-летний пешеход. Кроме того, в аварии пострадали 8-летняя и 40-летняя пассажирки Chevrolet.

На место прибыли сотрудники полиции и других служб. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. Признаков опьянения у водителя грузовика не обнаружили. По факту аварии проводится проверка.