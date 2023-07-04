Крымчане могут оформить кредит на оплату образования по льготной ставке 3%

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Накопить на получение образования бывает непросто. В таких случаях на помощь приходит кредит. Сделать образование более доступным помогает государственная программа РФ «О государственной поддержке образовательного кредитования». Она утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1448.

По условиям госпрограммы, молодым людям предоставляется кредит по льготной ставке 3%, остальную часть процентов оплачивает государство. Так студент сам сможет оплатить обучение в любом российском колледже или вузе с действующей лицензией и аккредитацией РФ.

Образовательные кредиты по льготной ставке можно оформить в банке РНКБ, который входит в группу ВТБ.

- Благодаря поддержке государства жители нашей страны смогут получить образование своей мечты на максимально комфортных условиях, - говорит заместитель Председателя Правления РНКБ Николай Билан. – Заявку на получение образовательного кредита можно подать в любом офисе банка.

УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

Кредит, на который может рассчитывать студент - от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Но эта сумма не должна превышать стоимость обучения. Кредитными средствами можно оплатить любой период учебы - один семестр, год или полную стоимость обучения. Ограничений нет также и для формы обучения - очная, заочная, очно-заочная и дистанционная.

Особенность образовательного кредита еще в том, что во время льготного периода студент может не погашать основной долг, а платит только проценты по нему. При чем, в первый год — 40%, во второй год — 60%, а с третьего года и до конца льготного периода — в полном объеме. Льготный период действует во время всего обучения и девять месяцев после него.

После этого долг нужно будет погашать равными платежами, в которые включена часть основного долга, текущие проценты и те, что были начислены но не оплачены в первые два года льготного периода. Период погашения достаточно большой, оформить кредит можно на срок от трех месяцев до 15-ти лет.

Весь срок обучения плюс 9 месяцев после получения диплома действует льготный период, во время которого необходимо платить только проценты по кредиту. Например, обучение стоит 100 тысяч рублей в год. В первый год обучения нужно будет платить всего 100 рублей в месяц, во второй год - 300 рублей в месяц, с третьего года и до конца льготного периода - порядка 1200 рублей в месяц. Погашение основной суммы начинается спустя 9 месяцев после окончания учебы, в течение 15 лет. В нашем примере сумма платежа после окончания льготного периода составит порядка 4200 рублей. При этом, кредит можно погасить досрочно в любой момент, по желанию заемщика.

КАК ОФОРМИТЬ КРЕДИТ

Основные требования к заемщику - гражданство и постоянная регистрация в России. Возраст студента - от 14-ти лет, у него должен быть заключен договор с учебным заведением об оказании платных образовательных услуг. Какие документы нужны? Российский паспорт, номер СНИЛС и договор с учебным заведением (если заемщику меньше 18 лет, нужно письменное согласие одного из родителей и его паспорт). Справка о доходах не требуется.

Подробнее ознакомиться с условиями оформления образовательного кредита можно на официальном сайте банка. В среднем банк РНКБ выдает до 6000 потребительских кредитов ежемесячно.

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