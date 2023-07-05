Несмотря на отмену массовых мероприятий, скучно не будет никому. Фото: пресс-служба администрации Керчи

Традиционных массовых гуляний на День рыбака в Керчи 8 и 9 июля 2023 не будет. Это связано с требованиями безопасности, которые действуют на полуострове. Раньше на главной городской набережной выступали известные российские артисты, а на праздник приезжали тысячи людей. Для детей устраивали праздничные дискотеки.

Несмотря на отмену массовых мероприятий, в этом году в городе скучно не будет никому. Организаторы подготовили сразу несколько развлекательных программ.

Так, 8 июля на городском пляже №1 пройдет фестиваль красок «Яркий Крым». Детский художник Александр Миллер научит расписывать гипсовые фигурки. Время начала мероприятия: 11:00 и 14:30.

Кроме того, 8 и 9 июля, с утра и до вечера на площади имени Ленина будет работать ярмарка. В сквере Мира - выставка хенд-мейда, на которой свои товары представят мастера декоративно-прикладного искусства, а в акватории Керченского пролива организуют морские прогулки.

Также на городской набережной Керчи будут работать аттракционы и другие развлекательные комплексы. Но самой главной «изюминкой» этого праздника станет гастрономический фестиваль «Рыбный пир». Он пройдет с 11:00 и до позднего вечера. Работающие на набережной предприниматели тематически оформят свои точки общепита, а посетители смогут попробовать блюда из морепродуктов. Ассортимент широкий. В меню будут: мидии, креветки в кляре, рыбные палочки, кольца кальмара и многое другое.

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