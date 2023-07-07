Новые квартиры в районе с развитой инфраструктурой взамен на аварийное жилье

В январе текущего года было выдано 20 квартир. Фото:пресс служба ООО «СЗ»СКГ»

В микрорайоне «Жигулина Роща» 5 июля прошло торжественное мероприятие, на котором глава Республики Крым Сергей Аксенов передал ключи от новых квартир семьям из аварийных домов Симферополя и Бахчисарая.

Вместе с губернатором республики поздравить с новосельем приехали также вице-премьер Республики Крым Светлана Маслова и глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

По словам Аксенова, хорошие жилищные условия и качество жизни крымчан всегда являлись одними из главных задач, которые перед республиканскими властями поставил Президент.

- Сегодня жители Симферополя и Бахчисарайского района, чье жилье было признано аварийным еще с 2017 года, получили ключи от новых квартир в микрорайоне «Жигулина роща», - отметил он.

Новые квартиры крымские власти купили на первичном рынке. Как отметила Светлана Маслова, на сегодняшний день по программе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», ключи от новых квартир получили 23 семьи.

- Программа завершится в сентябре 2025 года. До этого нам предстоит переселить жильцов из 460 жилых помещений, признанных аварийными до 2017 года, - добавила вице-премьер.

Обладатели квартир поблагодарили власти республики, так как вместо аварийного и опасного жилища они получили возможность жить в районе «Жигулина Роща». Для них там есть все, что нужно для комфортной жизни: магазины, школы, супермаркеты и удобная транспортная развязка с развитой инфраструктурой.

В январе текущего года было выдано 20 квартир. А к сентябрю Государственному казенному учреждению Республики Крым «Управлению по реализации программ» передадут еще столько же в микрорайоне «Жигулина Роща».