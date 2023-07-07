Банк РНКБ выдал больше 2 млрд рублей по льготной «Программе 1764» для поддержки бизнеса в 2023 году

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В России продолжают реализовывать меры поддержки бизнесменов. Реализуется государственная программа льготного кредитования малого и среднего предпринимательства № 1764. Программу льготного кредитования 1764 реализует Минэкономразвития России, это часть нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Получить средства по льготной ставке бизнесмены могут, в том числе, в крупнейшем крымском банке РНКБ. Как отметили в кредитном учреждении, объем средств, выданных банком по госпрограмме, превысил 2 миллиарда рублей с начала 2023 года. При этом больше 70% кредитов получили предприниматели, которые работают в Крыму и Севастополе.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ: УСЛОВИЯ

Так, под условия госпрограммы подходят бизнесмены, которые хотят получить кредит на развитие предпринимательской деятельности (ставка не выше 11% годовых), а также на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств или рефинансирование задолженности (ставка до 10,25% годовых).

Оборотный кредит можно оформить на сумму до 500 миллионов рублей (срок — до 3 лет). Средства можно потратить, например, на закупку новой партии сырья или выплату зарплаты сотрудникам. Инвестиционный кредит - до 2 миллиардов рублей. Общий срок погашения — до 10 лет. Средства можно пустить на покупку нового оборудования или помещения, реконструкцию производства. Максимальная сумма кредита на развитие предпринимательской деятельности — до 10 миллионов рублей, а срок кредитования - до 3 лет.

Есть и некоторые ограничения. Например, на льготный кредит могут рассчитывать только те заемщики, которые ведут бизнес в сферах сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, туристская деятельность, деятельность в области информации и связи; транспортировка и хранение; деятельность в области здравоохранения. Полный перечень отраслей и условия кредитования по этой госпрограмме можно посмотреть на официальном сайте РНКБ.

- За все время действия программы мы предоставили представителям малого и среднего бизнеса около 35 млрд рублей, - говорит вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Льготное кредитование бизнеса традиционно пользуется высоким спросом, поскольку благодаря государственным программам поддержки МСП наши клиенты могут не только развивать бизнес, но и обеспечивать текущую деятельность компаний.

КСТАТИ

РНКБ продолжает быть участником пилотного проекта Корпорации МСП (КМСП) по зонтичному предоставлению поручительств для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Этот механизм позволяет предпринимателям получить кредит, если не хватает залога для получения финансирования.

СПРАВКА «КП»

Банк РНКБ входит в Группу ВТБ. Кредитное учреждение - участник большинства государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса со сниженной процентной ставкой. Подробнее с перечнем действующих программ кредитования можно ознакомиться на официальном сайте банка.

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