Время досмотра зависит от количества провозимых вещей. Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»

В начале июля 2023 года на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовалась многокилометровая автомобильная пробка. 3 июля затор достиг своего пика - очередь из машин растянулась аж на 13 километров.

Постепенно ситуация улучшилась. Утром 5 июля пробка на подходах со стороны Кубани «рассосалась», а в четверг такая тенденция сохранилась. Вечером 7 июля сохранялась небольшая пробка со стороны Крыма - как сообщал министр транспорта республики Николай Лукашенко, на 18:30 мск длина затора не превышала 300 метров.

При этом пиковая ситуация на мосту ожидается лишь в середине июля. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что будет постоянно на связи с министром транспорта Виталием Савельевым из-за пробок на Крымском мосту, и попросил министра сообщать, если понадобится какая-то помощь с его стороны. Также президент поручил по возможности максимально задействовать паромную переправу. Накануне на Керченской переправе в качестве дополнительных паромов начали использовать два больших десантных корабля.

ЕСТЬ ЛИ ПРОБКА НА КРЫМСКОМ МОСТУ 8 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Судя по сообщениям автомобилистов в оперативных чатах в социальных сетях, на утро 8 июля в пробке в сторону Крыма придется провести до полутора часов. На выезде из Крыма машин немного, время ожидания - около 30 минут.

Ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани на 10:45. Фото: Яндекс.Карты

В Минтрансе Крыма напоминают, что время досмотра зависит от количества провозимых вещей. Туристам советуют упаковывать вещи таким образом, чтобы их можно было легко и быстро достать из автомобиля.

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