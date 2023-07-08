Два автомобиля столкнулись на трассе в Крыму, пострадали взрослый и два ребенка

ДТП случилось около 08:30. Фото: МВД по Республике Крым

Сегодня, 8 июля, в Симферопольском районе произошла дорожная авария с тремя пострадавшими, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

ДТП случилось около 08:30 на дороге Симферополь – Николаевка. Водитель автомобиля LADA Kalina – мужчина 1962 года рождения – двигаясь в сторону Симферополя, вылетел на встречную полосу и врезался в Chevrolet Niva под управлением мужчины 1960 года рождения. В результате столкновения Chevrolet Niva перевернулся на крышу.

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

– Водитель Chevrolet Niva получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, – сообщили в полиции.

В «Калине» находилась семья из пяти человек, в том числе две девочки десяти и восьми лет. Девочкам была оказана разовая медицинская помощь.

На месте работали сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

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