Три человека пострадали в столкновении легковушки и грузовика под Севастополем

Авария произошла около 12:40. Фото: УМВД России по городу Севастополю

Сегодня, 8 июля, на автодороге Севастополь – Инкерман произошла дорожная авария с тремя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

– В 12:40 на 11 км + 600 метров автодороги Севастополь – Инкерман произошло столкновение автомобиля Mitsubishi с грузовым автомобилем Mazda, – говорится в сообщении.

21-летний водитель легковушки и два его пассажира получили травмы различной степени тяжести, их доставили в городскую больницу.

По информации ведомства, оба водителя были трезвы. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, во вторник на 13-м километре трассы Севастополь – Инкерман опрокинулся грузовик с зерном. Обошлось без пострадавших. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность тормозной системы.

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