По Крымскому мосту возобновили движение 9 июля

Крымский мост. Фото: Юлия МАРКИНА

Крымский мост снова заработал после небольшой заминки. Министр транспорта Республики Крым Лукашенко разместил в своем телеграм-канале краткое, но емкое сообщение:

- Движение по Крымскому мосту возобновлено!

О причинах временной приостановки можно только догадываться, ведь в предыдущем сообщении говорилось, что в районе Керчи противовоздушная оборона уничтожила крылатую ракету.

Ситуацию проясняет телеграм-канал «Главный мост», где все разложили по полочкам и аккуратно расставили точки над «i».

Сначала в 13.09 сообщили:

- Около 12 часов дня керчане услышали несколько громких хлопков - ПВО сбила крылатую ракету. Повреждений и пострадавших нет. Все службы работают в оперативном режиме. По нашим сведениям, прямо сейчас проезд для гражданских автомобилей временно закрыт в обе стороны.

Но уже в 13.25 появилась отличная и замечательная новость:

- Автомобильное и железнодорожное сообщение на мосту возобновлено.

Администратор телеграм-канала также напомнил, что для тех, кто застрял в ожидании досмотра, работают 23 биотуалета и два пункта раздачи воды. Полезная и нужная информация, ведь со стороны Краснодарского края к пунктам досмотра выстроилась довольно солидная очередь из разномастных автомобилей, которым нужно проехать по Крымскому мосту.

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