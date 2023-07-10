Время досмотра зависит от количества провозимых вещей. Фото: чат для автомобилистов «Крымский мост»

Эйфория после исчезновения затора на Крымском мосту длилась недолго – пробка снова вернулась. На этот раз, утром 10 июля, она образовалась длиной девять километров. Вереница автомобилей выстроилась в ряд со стороны Кубани и почти не двигается. О степени затора говорят и онлайн-навигаторы, которые показывают ярко-красный цвет на картах.

КРЫМСКИЙ МОСТ 10 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Как сообщает в своем телеграм-канале председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин, со стороны Тамани стоит около 1300 машин, а время ожидания составляет около шести часов. Однако со стороны полуострова затруднений движения нет.

Бедные туристы, которые едут в Крым на отдых, продолжают жаловаться на ситуацию в мессенджерах. Чаты с актуальной информацией не утихают с выходных. По словам курортников, в пробке приходится стоять в среднем почти три часа, бывает и больше. При этом досмотр можно пройти быстро, если при себе иметь немного вещей.

- Хорошо, что сейчас не жара. А то знакомые попали в пробку на прошлой неделе, когда она еще больше была, так чуть не спарились под палящим солнцем, - пишет в чате Владимир из Краснодара.

ОБСТАНОВКА НА КРЫМСКОМ МОСТУ НА 10 ИЮЛЯ 2023

Из-за неблагоприятных погодных условий паромная переправа сейчас не работает. Причиной стал сильный шквалистый ветер, сообщают в региональном МЧС.

Напомним, в начале июля 2023 на Крымском мосту растянулась длинная пробка. Людям, которые ехали на полуостров со стороны Кубани, пришлось ждать по несколько часов. Сначала затор составлял три километра, а затем постепенно увеличивался. Своего пика трафик достиг 3 июля, когда пробка растянулась аж на 13 километров! Позже ситуация на Крымском мосту пришла в норму, но на прошедших выходных снова повторила тенденцию.

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