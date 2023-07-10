Севастополец убил пенсионерку молотком и получил 22 колонии

Убийство произошло в феврале прошлого года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Севастополе 41-летнего безработного признали виновным в разбойном нападении и убийстве 81-летней знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, мужчина решил напасть на пенсионерку, к которой был вхож в дом. Его мать и жена работали у этой женщины сиделками. Севастополец обладал сведениями о ее достатке.

Поздним вечером 15 февраля прошлого года пьяный горожанин проник к женщине в квартиру на первом этаже дома на улице Ерошенко. Мужчина нанес пенсионерке как минимум девять ударов молотком по голове. В результате пострадавшая скончалась.

Убийца украл из квартиры 200 тысяч рублей, часы и золотые сережки, а затем скрылся. Общая сумма ущерба превысила 260 тысяч рублей. Мужчину задержали после того, как он сбыл краденые ценности.

Севастопольский городской суд приговорил севастопольца к 22 годам годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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