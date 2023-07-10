Пролез через дырку в заборе: Сергей Жигунов осваивает крымские достопримечательности

Сергей Жигунов на горе Митридат в Керчи. Фото: ZhigunovSergey

Известный актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов, как известно, приступил к съемкам приключенческого детского фильма в Крыму. Ленту «Три друга, клад и матрос Кошка» снимают в самых красочных локациях полуострова – на территории Воронцовского дворца, детского лагеря «Артек», а также на Федюхиных высотах в Севастополе.

При том, что плотный график артиста расписан буквально по минутам, «гардемарин» находит время не только на работу на территории крымских достопримечательностей, но и на посещение исторических мест, которые не появятся в кадре. Например, на днях актер с супругой специально сошли на железнодорожной станции в Керчи и отправились на гору Митридат почтить память павших в Великой Отечественной у обелиска Славы и побродить по древнему городищу Пантикапей.

- Семь утра в Пантикапее, - выложил видео с такой подписью Сергей Жигунов.

Как пояснила у себя в телеграм-канале супруга актера Виктория Жигунова, семья решила выйти из поезда «пораньше, чтобы посмотреть Керчь» до жары. Но даже в семь утра город-герой встретил их 30-ю градусами по Цельсию.

- Раннее утро, но уже 30 градусов. Жарко даже в льняном платье… В Керчи красиво и величественно, - отметила супруга актера.

Сергей Жигунов в новом фильме играет Эдуарда Тотлебена. Фото: Zhigunovochka

Кроме того, что Сергей Жигунов выступает продюсером подросткового сериала, он также снимается в одной из ролей - играет Эдуарда Тотлебена, одного из лучших военных инженеров XIX века. Именно по его проекту и под его руководством строились оборонительные сооружения Севастополя во время Крымской войны, а после этих событий и в Керчи. Однако, как признался актер на вопрос одной из подписчиц, в форте Тотлебен (крепость Керчь), во время визита на Керченский полуостров он не был.

Зато в Севастополе после насыщенного съемочного дня Жигунов отправился с цветами к памятнику Тотлебену, установленному на Историческом бульваре. В 2018 году эту территорию закрыли на реконструкцию, и чтобы попасть к монументу, актеру пришлось искать дыру в заборе.

- Пролез через дырку в заборе, принес цветы к памятнику Тотлебену. Вчера играл его на Федюхиных высотах. Спасибо, Эдуард Иванович, - написал Жигунов у себя в Telegram.

Одной из локаций для съемок стал парк живой истории "Федюхины высоты" в Севастопое. Фото: Zhigunovochka

Работа над подростковым фильмом, продюсером которого выступает Сергей Жигунов, началась в Крыму конце июня. Главными героями ленты станут дети - три друга с характерами гардемаринов. Пашка, Макс и Тим по сценарию учатся в Севастопольском Нахимовском училище, а параллельно ищут клад, который был спрятан во время Крымской войны.

Благодаря таким «веселым артистам» как Роман Попов и Александр Лыков, фильм обещает быть не только приключенческим, но и смешным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Крымские детишки тоже стали артистами»: Сергей Жигунов рассказал о съемках нового фильма

Сергей Жигунов раскрыл подробности нового фильма, съемки которого пройдут в Крыму (подробнее)

Поиски клада и встреча с привидениями: Сергей Жигунов снимает в Крыму подростковый сериал

Сергей Жигунов снимает в Крыму сериал для подростков (подробнее)