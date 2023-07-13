Затруднений со стороны Керчи нет. Фото: чат для автомобилистов "Крымский мост"

По состоянию на 20.00 среды, 12 июля, перед Крымским мостом со стороны полуострова был свободен. Об этом сообщает Telegram-канал «Главный мост».

– Проезд на мост со стороны Крыма свободен, – говорится в сообщении.

При этом со стороны Кубани наблюдалось небольшое скопление машин перед зоной досмотра.

– Среда. Вечер. Ровно неделю назад в это время все также наладилось. Или это совпадение? – задается вопросом автор поста.

В 22.00 ситуация несколько изменилась.

– С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, – сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко.

ОБСТАНОВКА НА КРЫМСКОМ МОСТУ НА 13 ИЮЛЯ 2023

В полночь в очереди со стороны Тамани находилось 60 машин. Со стороны Керчи затруднений не было.

Напомним, утром 12 июля пробка на Крымском мосту снова уменьшилась. Очереди на проезд ожидали 115 машин. При этом со стороны Керчи затруднений проезда к досмотровым пунктам не было.

Как сообщалось ранее, в начале июля 2023 на Крымском мосту растянулась длинная пробка. Людям, которые ехали на полуостров со стороны Кубани, пришлось ждать по несколько часов. Сначала затор составлял три километра, а затем постепенно увеличивался. Своего пика трафик достиг 3 июля, когда пробка растянулась аж на 13 километров! Позже ситуация на Крымском мосту пришла в норму, но на прошедших выходных снова повторила тенденцию.

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