Двое крымчан хранили дома оружие и украинскую военную форму

В жилищах фигурантов правоохранители нашли тайники с внушительным арсеналом. Фото: «МВД Медиа», скриншот видео

Двое жителей одного из сел Бахчисарайского района Крыма хранили в своих жилищах целый арсенал оружия и украинскую военную форму, сообщает «МВД Медиа».

− В Крыму полицейские совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России пресекли деятельность двух мужчин в возрасте 35 и 64 лет, подозреваемых в незаконном обороте оружия и боеприпасов. В жилищах злоумышленников в одном из сел Бахчисарайского района правоохранители нашли тайники с внушительным арсеналом, − говорится в сообщении.

Фото: «МВД Медиа», скриншот видео

Правоохранители изъяли два пистолета Макарова, несколько пистолетов иностранного производства со спиленными номерами, три автомата разной модификации (в том числе украинского производства), охотничьи ружья, винтовку Мосина, несколько сотен взрывоопасных предметов, патроны различного калибра, основные части оружия, десять гранат (в том числе РГД и Ф-1), запалы и детонаторы, а также военную украинскую форму.

Один из задержанных рассказал правоохранителям, что некоторое оружие он распилил и выбросил в реку. В ходе исследования русла реки были найдены тубусы, в которых хранились опасные предметы.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия (часть 3 статьи 222 УК РФ). Расследование продолжается. Правоохранители выясняют, где фигуранты взяли оружие и как они собирались его использовать. Устанавливаются иные лица, причастные к незаконному обороту оружия.

Напомним, на прошлой неделе ФСБ задержала 25-летнего жителя Симферополя, подорвавшего железнодорожное полотно на перегоне «Чистенькое – Почтовое» в Бахчисарайском районе. По словам диверсанта, он активировал взрывное устройство во время прохождения поезда, однако состав не сошел с рельсов по чистой случайности.

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