Клиенты РНКБ заказали доставку продуктов в мобильном приложении на сумму 4 миллиона рублей

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Два месяца назад у крымчан появилась возможность заказать и оплатить доставку продуктов на дом в мобильном приложении «РНКБ 24/7».

Напомним, пилотный проект запустил банк РНКБ, входящий в группу ВТБ. По данным банка, за первые два месяца использования нового сервиса крымчане оплатили онлайн-покупки на 4 миллиона рублей. Средний чек в июне - 2,2 тысячи. Сейчас доставку продуктов можно заказать только по Симферополю, но в будущем это можно будет сделать и в других городах.

КАК ОФОРМИТЬ ДОСТАВКУ

В первую очередь, версию мобильного приложения нужно обновить до актуальной. Затем зайти в раздел «Другое», выбрать опцию «Доставка продуктов», перейти в сервис. Там пошагово будет расписано, как оформить заказ. Затем нужно выбрать магазин, указать адрес доставки в Симферополе, выбрать нужные товары, вбить дату и время доставки. После этого на экране высветится сумма заказа. Оплатить можно картой РНКБ.

Если сумма заказа от 1500 рублей, то доставка будет бесплатная. После того, как заказ оформлен, можно отслеживать статус доставки в режиме онлайн.

Товары, выбранные клиентом, упаковываются в день доставки, который указал клиент. Если нужного товара нет на складе, или же заканчивается срок годности выбранных продуктов, сборщик может позвонить заказчику и предложить замену. Если в итоге происходит замена, то в сервисе отображается финальный состав и цена заказа. Фактическую сумму списания можно будет увидеть в истории платежей в мобильном приложении.

КСТАТИ

Пользователи мобильного приложения «РНКБ 24/7» еще могут покупать билеты в кино, театры, на концерты и другие мероприятия с помощью функции «Касса 24». Кроме того, доступна функция покупки билетов на междугородние автобусные рейсы. В приложении можно выбрать место отправления и прибытия, указать время, дату и посадочное место. Затем пользователь оплачивает билет с помощью карты или со счета. Данные о пассажире в билете указываются автоматически, вручную заполнять их не требуется.

После того, как пройдет оплата, билет направят либо на электронную почту, либо в мессенджер. Также проездной можно сразу же сохранить на смартфон. При посадке в автобус пассажир может предъявить квитанцию в электронном виде. Так, по данным банка, уже куплены билеты на сумму больше 300 тысяч рублей.

Как отмечали в пресс-службе банка, чаще всего клиенты дистанционно оплачивают коммуналку и услуги операторов связи, совершают внутрибанковские переводы, пополняют банковские карты. Удобство использования мобильного приложения еще и в том, что пользователи могут увидеть задолженность по коммуналке в режиме реального времени. Количество поставщиков коммунальных услуг в приложении постоянно увеличивается.

Клиенты банка осуществляют дистанционно 96% платежей. Если нужны уточнения по услугам и сервисам, продуктам и тарифам, можно обратиться в чат мобильного приложения, консультант поможет разобраться. Чтобы функционал мобильного приложения был полный, нужно обновлять версию приложения до актуальной.

Чаще всего клиенты дистанционно оплачивают коммуналку и услуги операторов связи

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