Путешествуем по России с картой «Мир»: удобно, выгодно, надежно

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Лето в самом разгаре, а значит, наступил долгожданный сезон отпусков. В поездках путешественники больше всего ценят удобство и комфорт. Это касается не только средств передвижения и отелей, но и доступности финансовых услуг. Банкоматы и терминалы для расчетов есть сейчас практически в любой точке России, за исключением, разве что, отдаленных от цивилизации мест. Поэтому в путешествие нужно взять с собой банковскую карту.

Рассказываем, как удобно ездить в Крым и по всей России с картой «Мир».

УДОБСТВО И ВЫГОДА

Российская платежная система «Мир» заслужила доверие миллионов наших соотечественников - большинство российских банков выпускают карты именно этой системы. Не стал исключением и крупнейший крымский банк РНКБ, который весной этого года вошел в Группу ВТБ. Картой «Мир» можно расплачиваться по всей России - в супермаркетах и магазинах, аптеках и торговых центрах, кафе и отелях, а также быстро переводить деньги между счетами.

Отсутствие комиссии в банкоматах тоже большой плюс, но есть он не во всех банках. Владельцам карт банков РНКБ, ВТБ и «Открытие» повезло больше остальных, ведь они могут снимать и вносить наличные, не оплачивая комиссию, в устройствах всех трех этих кредитных учреждений благодаря недавнему объединению банкоматных сетей.

Несомненный бонус для владельцев карт «Мир» - возможность оплачивать проезд в общественном транспорте. Никаких больше проездных билетов и подсчета наличных - к терминалу можно приложить карту, и с нее автоматически спишется оплата проезда. К этой бесконтактной системе подключились более чем в 79 регионах страны, но в Крыму и Севастополе есть отдельные бонусы. С 1 июня 2023 года каждая поездка по карте «Мир» при оплате смартфоном будет стоить на 8 рублей дешевле. Предложение российской платежной системы действует четыре месяца - до 30 сентября. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно установить на телефон сервисы Mir Pay.

А купить билет на автобус теперь можно непосредственно в приложении банка РНКБ. Эта функция доступна в 2200 банкоматах и устройствах самообслуживания, а также в мобильном приложении. В «один клик» можно выбрать место отправления и прибытия, дату выезда и посадочное место. Оплатить билеты также можно банковской картой.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

Брать в отпуск крупную сумму наличных довольно рискованно. Ведь всегда есть риск потерять кошелек или стать жертвой карманников. С цифровыми деньгами такого точно не произойдет. Если с банковской картой что-то случится, ее можно заблокировать и очень быстро выпустить новую. Все средства останутся в целости и сохранности. Карты банка РНКБ выдаются в тот же день, а их обслуживание совершенно бесплатное.

Покупки в интернете с картами «Мир» тоже надежно защищены благодаря системе платежей MirAccept. Перед оплатой любых товаров или услуг пользователю приходит пароль на мобильный телефон, привязанный к карте.

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ

Отпуск - время не только счастливое, но и затратное. Особенно, когда он приходится на разгар лета. Но владельцы карт платежной системы «Мир» могут сэкономить на приятных покупках: клиенты банков получают бонусы как от самой системы, как и «родного» кредитного учреждения. Выгода от программы лояльности при этом суммируется с бонусами от банка.

Участники программы лояльности банка РНКБ, могут получить до 20% кешбэка с покупок от платежной системы «Мир». А пользователи карт крупнейшего крымского банка помимо этого в июле получат 5% кешбэка за покупку спорттоваров, 3% - за оплату топлива, 2% - за кафе и рестораны и 1% - за походы в супермаркеты.

Кешбэк за покупки будет начислен в следующем месяце в первые 15 рабочих дней. Приятные бонусы после отпуска.

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