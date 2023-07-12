В начале июля 2023 на Крымском мосту растянулась длинная пробка Фото: Елена КОСТРЫКИНА

По состоянию на 19.00 вторника, 11 июля, в очереди к Крымскому мосту с обеих сторон не было. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.

– С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, – отметили в ведомстве.

За час до этого в очереди со стороны Тамани стояло 40 автомобилей. Очередей со стороны Керчи в это время не было. К 22.00 ситуация изменилась.

– С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, – сообщили в Минтрансе.

ЕСТЬ ЛИ ПРОБКА НА КРЫМСКОМ МОСТУ 12 ИЮЛЯ 2023 ГОДА

Напомним, утром 10 июля пробка на Крымском мосту выросла до 9 километров, но к 5 вечера ситуация улучшилась, а 11 числа затор практически рассосался. Корреспондент КП-Крым решила проехать на легковом авто по мосту в обе стороны, общее время в пути заняло полтора часа. Сам досмотр прошел достаточно быстро. Машину проверили буквально за 5 минут. Специалисты осмотрели багажник, бардачок, заглянули под капот. И все - досмотр был закончен.

Как сообщалось ранее, в начале июля 2023 на Крымском мосту растянулась длинная пробка. Людям, которые ехали на полуостров со стороны Кубани, пришлось ждать по несколько часов. Сначала затор составлял три километра, а затем постепенно увеличивался. Своего пика трафик достиг 3 июля, когда пробка растянулась аж на 13 километров! Позже ситуация на Крымском мосту пришла в норму, но на прошедших выходных снова повторила тенденцию.