Почему Крым оказался в хвосте ипотечного рейтинга среди остальных регионов России: эксперты дали ответ

Пока что в регионе оформляют ипотеку неохотно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крым оказался в тройке регионов, где самая печальная ситуация с ипотекой. В рейтинге РИА Новости республика заняла 84-е место, а Севастополь — 83-е. На последней строчке расположилась Ингушетия. Лидерами рейтинга стали Республика Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область.

Аналитики отмечают, что по итогам 2022 года в Крыму было выдано 5,6 ипотечных кредита в пересчете на 1000 человек экономически активного населения.

В аналогичном исследовании прошлого года, напомним, Республика Крым занимала 83-е место - крымчане немного активнее приобретали жилую недвижимость в ипотечный кредит. Тогда жители региона и те, кто решил переехать, взяли 7,7 кредита в пересчете на 1000 человек. Такое же место в рейтинге Крым занимал и в 2021 году с показателями выше на 1,1 в сравнении с прошлым годом. При этом регион все годы сохраняет лидирующие позиции в списке самых дисциплинированных и ответственных заемщиков. Почему же крымчане неохотно оформляют ипотечные кредиты, выяснили у экспертов.

ВСЕМУ ВИНОЙ - КОЛЕБАНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ?

В прошлом году Центробанк несколько раз менял ключевую ставку. При повышении ключевой ставки банки повышают проценты по кредитам – таким образом, брать ипотеку становится менее выгодно. И наоборот – если ключевая ставка снижается, ипотека становится доступнее. Большей популярностью, как отмечают банкиры, в прошлом году в Крыму пользовались льготные ипотечные программы. По словам главного специалиста Отдела ипотечного кредитования Симферопольского филиала АБ «РОССИЯ» Алены Рудаковой, сегодня на территории республики действуют три льготные ипотечные программы, которые, в том числе, реализует и банк «РОССИЯ»: ипотека для семей с детьми – со ставкой от 5% годовых, ипотека с государственным субсидированием – от 8% годовых, IT-ипотека – 4,5% годовых. За 2022 год, по данным банка, только в Симферопольском филиале АБ «РОССИЯ» льготные ипотечные кредиты составили 66% от общего количества выданных по ипотеке кредитов.

УРОВЕНЬ ДОХОДА

Чтобы оформить ипотеку, нужно иметь достаточный уровень дохода, иначе банк просто не даст кредит. Вероятно, на расположение Крыма в конце ипотечного рейтинга повлиял невысокий средний уровень заплат. Так, по данным Крымстата, средняя зарплата в Крыму в прошлом году составила 41 404 рубля. Для сравнения: жители Ямало-Ненецкого автономного округа (регион - один из лидеров рейтинга) в прошлом году получали в среднем 116 тысяч рублей в месяц.

- Средний уровень заработной платы прямо влияет на возможность получения ипотеки, так как у банков обычно действуют специальные требования к определению платежеспособности заемщика. Соответственно, при недостаточном уровне дохода у заемщика не будет возможности приобрести квартиру в ипотеку, - говорит Алена Рудакова.

Эксперты отмечают, что ракурс при приобретении недвижимости сместился с инвестиций на покупку «для себя». Это, как правило, квартира на первичном рынке, средней площадью 60 квадратов. В стадии «котлована» покупать жилье дешевле.

Похожую ситуацию с ипотечными кредитами в регионе можно было наблюдать и раньше. Тогда многие говорили о том, что такая картина связана с недостаточным развитием рынка банковских услуг в Крыму. В основном потенциальные заемщики - не сами крымчане, а жители других регионов России. Им проще было бы работать с уже знакомыми банками, которых не было в Крыму до недавнего времени.

- На сегодняшний день половина из всех сделок с приобретением жилой недвижимости – ипотечные. Сегодня уже работает СБЕР, который кредитует крымские объекты. Многим материковым покупателям это удобно. Ипотечных сделок уже стало значительно больше, - рассказывает Юлия Пархоменко, эксперт по недвижимости агентства «Рич Групп».

В этом году, когда на крымском рынке банковских услуг уже работают такие крупные игроки как ПСБ, СБЕР, а крымский РНКБ является частью еще одного федерального гиганта ВТБ, ситуация с выдачей ипотечных кредитов к концу года может поменяться. Помимо этого, остановка ключевой ставки на одном значении и продление работы льготных программ ипотечного кредитования могут поднять Крым в рейтинге будущего года.

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