В июне крымчане и туристы сэкономили больше 9 миллионов рублей на поездках в транспорте

Фото: rncb.ru

Туристам, которые приезжают отдыхать в Крым, все меньше нужно беспокоиться о том, чтобы снять наличные. Расплачиваться картами можно не только в крупных супермаркетах, на заправках и кафе, но и на рынках. А несколько лет назад на полуострове внедрили автоматизированную оплату проезда в общественном транспорте. Расплачиваться картой выгоднее, чем наличными. А если скачать на смартфон приложение MirPay, и прикладывать смартфон к валидатору, то билет будет еще дешевле.

По данным банка РНКБ, который входит в группу ВТБ, в июне крымчане и туристы сэкономили больше 9 миллионов рублей, оплачивая проезд в общественном транспорте картами «Мир» в смартфоне. По сравнению с маем среднедневное количество поездок, оплаченных таким способом, увеличилось в 1,5 раза.

В банке напомнили, что с 1 июня была запущена акция, благодаря которой можно сэкономит 8 рублей на одной поездке, оплаченной в общественном транспорте по карте «Мир» при помощи смартфона. Предложение российской платежной системы продолжит действовать еще почти три месяца – до 30 сентября 2023 года.

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ

Чтобы ездить в общественном транспорте со скидкой, нужно скачать на смартфон приложение MirPay или SamsungPay, а затем добавить действующую карту «Мир». Смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC-функцию).

Как отмечают в банке, акция действует в крымских автобусах, троллейбусах и трамваях, в которых есть терминалы для бесконтактной оплаты проезда. Также ездить со скидкой можно на катерах в Севастополе «Графская пристань – Северная», «Радиогорка – Артиллерийская бухта» и «Графская пристань – Троицкая».

- Банк РНКБ выдал в Крыму более 2 млн карт «Мир», функционал которых постоянно расширяется, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – В рамках реализации республиканского проекта «Цифровая среда гражданина» жители и гости Крыма могут не только оплачивать проезд безналичным способом, но и экономить на проезде благодаря акции платежной системы «Мир».

КСТАТИ

Владельцы карт платежной системы «Мир» могут сэкономить на приятных покупках: клиенты банков получают бонусы как от самой системы, как и «родного» кредитного учреждения. Выгода от программы лояльности при этом суммируется с бонусами от банка.

Участники программы лояльности банка РНКБ, могут получить до 20% кешбэка с покупок от платежной системы «Мир». А пользователи карт крупнейшего крымского банка помимо этого в июле получат 5% кешбэка за покупку спорттоваров, 3% - за оплату топлива, 2% - за кафе и рестораны и 1% - за походы в супермаркеты.

Кешбэк за покупки будет начислен в следующем месяце в первые 15 рабочих дней.

ВАЖНО

Купить билет на междугородний автобус можно в 2200 банкоматах и устройствах самообслуживания, а также в мобильном приложении РНКБ. В «один клик» пассажир выбирает место отправления и прибытия, дату выезда и посадочное место. Оплатить билеты также можно банковской картой.

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