Новый ракетный корабль «Циклон» принят в состав Черноморского флота

«Циклон» вобрал в себя все новейшие достижения в области военного кораблестроения. Фото: t.me/Aksenov82

Новый малый ракетный корабль «Циклон» сегодня вошел в состав Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

– Сегодня в городе Керчь, на Судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы, состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля «Циклон» и подъема на нем Андреевского военно-морского флага. Церемония прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, – сообщили в ведомстве.

Фото: t.me/Aksenov82

Фото: t.me/Aksenov82

Фото: t.me/Aksenov82

«Циклон» стал первым за 25 лет военным кораблем, полностью построенным керченскими судостроителями. Евменов в своем выступлении отметил профессионализм керченских корабелов и вручил наиболее отличившимся медали «Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков».

Фото: t.me/Aksenov82

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что «Циклон» вобрал в себя все новейшие достижения в области военного кораблестроения и способен выполнять различные боевые задачи в ближней морской зоне.

– Горжусь, что в Крыму есть такие ответственные и добросовестные специалисты, способные производить боевые единицы, которые послужат для защиты нашей Родины. Благодаря вам сегодня «Циклон» готов к выполнению боевых задач в составе Черноморского флота. <...> Благодарю Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Анатольевича Евменова за оказанное доверие и размещение оборонных заказов на мощностях керченского завода, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/Aksenov82

Напомним, корабль проекта 22800 «Циклон» был спущен на воду в июле 2020 года. Длина корабля – около 67 метров, ширина – 12 метров, скорость хода – около 30 узлов, дальность плавания – 2,5 тысячи миль.

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