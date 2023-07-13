Затор 8 километров: пробка на Крымском мосту 13 июля

Очереди на проезд ожидает почти 400 машин
Фото: Юлия МАРКИНА
Почти две недели вся страна гудит о пробках на Крымском мосту. Еще в начале июля она растянулась на 13 километров, а затем постепенно уменьшалась. Но на прошедших выходных снова выросла до девяти километров. Прошло уже немало времени, а новости последнего часа продолжают интересовать туристов.
Рассказываем, как выглядит Крымский мост сегодня, новости последнего часа. Так, утром 13 июля пробка на Крымском мосту снова увеличилась.
Как сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту, очереди на проезд ожидает почти 400 машин. При этом со стороны Керчи затруднений проезда к досмотровым пунктам нет. Вереница из автомобилей растянулась на восемь километров. Еще вчера проехать пункты можно было буквально за 10 минут.
- В очереди со стороны Тамани находится 360 транспортных средств. Время ожидания более часа, - пишут в группе.
Напомним, в начале этой недели максимальная длина затора составила 1310 машин. Утром в понедельник время ожидания составляло шесть часов. Но абсолютный рекорд был установлен 3 июля, когда затор растянулся до 13 километров.
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