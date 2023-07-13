Затор 8 километров: пробка на Крымском мосту 13 июля

Очереди на проезд ожидает почти 400 машин Фото: Юлия МАРКИНА

Почти две недели вся страна гудит о пробках на Крымском мосту. Еще в начале июля она растянулась на 13 километров, а затем постепенно уменьшалась. Но на прошедших выходных снова выросла до девяти километров. Прошло уже немало времени, а новости последнего часа продолжают интересовать туристов.

Рассказываем, как выглядит Крымский мост сегодня, новости последнего часа. Так, утром 13 июля пробка на Крымском мосту снова увеличилась.

ОБСТАНОВКА НА КРЫМСКОМ МОСТУ НА 13 ИЮЛЯ 2023

Как сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту, очереди на проезд ожидает почти 400 машин. При этом со стороны Керчи затруднений проезда к досмотровым пунктам нет. Вереница из автомобилей растянулась на восемь километров. Еще вчера проехать пункты можно было буквально за 10 минут.

- В очереди со стороны Тамани находится 360 транспортных средств. Время ожидания более часа, - пишут в группе.

Напомним, в начале этой недели максимальная длина затора составила 1310 машин. Утром в понедельник время ожидания составляло шесть часов. Но абсолютный рекорд был установлен 3 июля, когда затор растянулся до 13 километров.

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